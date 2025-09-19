Atât Karoly Borbely, cât şi Marian Fetița se aflau la jumătatea mandatelor de CEO, respectiv, CFO, iar sursele MEDIAFAX arată că ”presiunea creată de neîndeplinirea jalonului 121 privind guvernanta corporativă a forțat demiterea acestora”.

În perioada următoare, Hidroelectrica va avea o conducere interimară, ceea ce ar putea pune în dificultate cea mai profitabilă companie a statului.

Sursele MEDIAFAX susțin că ”este probabil ca deciziile de business și prețul acțiunilor companiei să fie afectate întrucât piețele bursiere reacționează foarte rapid la schimbările intempestive. Investitorii doresc predictibilitate, consecvență în implementarea planurilor de investiții și stabilitate la nivelul conducerilor executive”.

Ce declara Karoly Borbely la mijlocul acestei săptămâni



În urmă cu două zile, Karoly Borbely prezenta direcțiile strategice de dezvoltare ale companiei, subliniind importanța investițiilor în diversificarea surselor de energie și modernizarea capacităților existente.

La peste doi ani de la listarea Hidroelectrica la Bursa de Valori București, Borbely a rememorat etapele pregătirii acestui moment, când a deținut funcția de președinte al Comitetului de IPO. Acesta a subliniat că, din poziția de membru al echipei executive, are acum rolul de a pune în aplicare planul de business asumat odată cu listarea companiei.

„Pentru o companie listată, transparența, profesionalismul, încrederea, consecvența în implementarea planului de business, consolidarea și adaptarea la condițiile de piață sunt esențiale pentru a crește valoarea adăugată a acțiunilor. S-a reușit o listare istorică, bazată pe încrederea echipei care a prezentat planul de business”, a declarat Karoly Borbely.

Karoly Borbely recunoaștea că Hidroelectrica s-a confruntat în ultimii doi ani cu provocări legate de hidraulicitatea scăzută, însă a subliniat că potențialul companiei este unul remarcabil în zona de furnizare atât pentru clienții casnici, cât și pentru cei non-casnici.

Creșterea valorii adăugate este susținută atât prin investiții consistente în activele de bază, cât și prin dezvoltarea unor noi capacități de producție din surse regenerabile – fotovoltaic și eolian.

Proiectele aflate în derulare

Printre proiectele aflate în derulare, Karoly Borbely a amintit de prima instalație de stocare cu baterii Li-ion din cadrul companiei, la Parcul Eolian Crucea Nord. Investiția are o valoare de aproape 80 milioane lei, cu o putere de 36 MW și o capacitate de 72 MWh.

Un alt proiect de amploare este cel de la Gogoșu, estimat la 310 milioane lei, care va avea o capacitate de 256 MWh. Acesta a fost selectat pentru o finanțare europeană de 10 milioane euro prin Fondul de Modernizare.

Tot în zona regenerabilelor, Hidroelectrica implementează primul sistem flotant de panouri fotovoltaice, proiectul-pilot „Nufărul”, pe Oltul inferior. Investiția depășește 39 milioane lei și presupune o putere instalată de 10 MW și o producție anuală estimată la 13,4 GWh.

Alte proiecte fotovoltaice sunt în lucru pe râul Olt, în completarea programului prin care compania urmărește să atingă până în 2027 o capacitate suplimentară de minimum 500 MW din surse regenerabile. Bugetul alocat pentru următorii trei ani este de 2,2 miliarde lei, notează directorul Hidroelectrica.

Hidroelectrica derulează lucrări de mentenanță și retehnologizare

În paralel, compania derulează lucrări de mentenanță și retehnologizare a centralelor. În 2024, după 12 ani, a fost semnat primul contract major de retehnologizare, la Vidraru, de peste 188 milioane euro.

„Din punct de vedere al investițiilor și M&A compania se află pe un trend ascendent, pornind de la o valoare de 200 milioane lei în anul 2023, înregistrând o dinamică pozitivă în anul 2024 de 600 milioane lei (+200%), iar pentru anul 2025 ne-am propus atingerea unui obiectiv ambițios prin depășirea pragului psihologic de 1 miliard lei”, mai declara Karoly Borbely la mijlocul acestei săptămâni. (CITEȘTE AICI DECLARAȚIA INTEGRALĂ!)



În perioada 2023–2025, Hidroelectrica a înregistrat progrese importante și în zona financiar-contabilă. Printre acestea se numără optimizarea proceselor de raportare financiară prin implementarea unui calendar mai riguros de închidere și raportare a situațiilor, atât la nivel individual, cât și consolidat, incluzând subsidiarele Hidroserv SA și UCMH SRL. Măsura a avut un impact pozitiv asupra imaginii companiei în rândul investitorilor.

Prin valorificarea eficientă a resurselor financiare, compania a generat venituri de 0,51 miliarde lei, confirmând o administrare prudentă a lichidităților. În aceeași perioadă, Hidroelectrica a distribuit dividende de 7,95 miliarde lei aferente anilor 2023 și 2024, subliniind angajamentul față de acționari.

Compania a avut și un aport fiscal semnificativ, achitând taxe și impozite de 2,6 miliarde lei pentru anul 2024, până în iunie 2025. Totodată, a elaborat o strategie de atragere de resurse externe pentru finanțarea proiectelor de investiții, vizând obținerea unui miliard de euro în perioada 2026–2027.

OMV Petrom a detronat Hidroelectrica pe Bursă

În ziua în care compania s-a despărțit de CEO-ul Karoly Borbely și de CFO-ul Marian Fetița, OMV Petrom a depășit Hidroelectrica în privința capitalizării bursiere, recâștigând titlul de cea mai valoroasă companie listată la Bursa de Valori București, după aproape doi ani în care producătorul de energie hidro deținea această poziție (AFLĂ DETALII AICI!). Cu toate acestea, indicatorii financiari ai Hidroeletrica arată că a fost generat un randament al dividendului de aproximativ 8%, iar prețul acțiunii a rămas stabil la 122 lei în ultimul an.