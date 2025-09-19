Curs valutar 19 septembrie. Euro și aurul continuă să urce

Euro a depășit 5,70 lei la final de săptămână, fiind cotată de BNR la 5,0719 lei. Dolarul american s-a apreciat până la 4,3138 lei, iar francul elvețian și lira sterlină au fost evaluate în scădere, la 5,4257 lei, respectiv 5,8251 lei.

Aurul a continuat să urce, un gram fiind cotat la 507,0444 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost urcat până la 5,9199 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0719 Dolarul SUA USD 4,3138 Francul elvețian CHF 5,4257 Lira sterlină GPB 5,8251 Gramul de aur XAU 507,0444 Dolarul australian AUD 2,8497 Dolarul canadian CAD 3,1232 Coroana cehă CZK 0,2089 Coroana daneză DKK 0,6795 Lira egipteană EGP 0,0896 100 Forinți maghiari HUF 1,2977 100 Yeni japonezi JPY 2,9166 Leul moldovenesc MDL 0,2601 Coroana norvegiană NOK 0,4354 Zlotul polonez PLN 1,1895 Coroana suedeză SEK 0,4590 Lira turcească TRY 0,1041 Rubla rusească RUB 0,0516 Leva bulgărească BGN 2,5933 Randalul sud-african ZAR 0,2484 Realul brazilian BRL 0,8131 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6064 Rupia indiană INR 0,0489 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3091 Peso-ul mexican MXN 0,2349 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5353 Dinarul sârbesc RSD 0,0433 Hryvna ucraineană UAH 0,1045 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1745 Bahtul thailandez THB 0,1354 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5547 100 Rupii indoneziene IDR 0,0260 Shekelul israelian ILS 1,2918 100 Coroane islandeze ISK 3,5418 Ringgitul malaysian MIR 1,0254 Peso-ul filipinez PHP 0,0755 Dolarul singaporez SGD 3,3597 DST XDR 5,9199

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.