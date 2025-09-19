Prima pagină » Economic » Curs valutar 19 septembrie. Euro și aurul continuă să urce

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru vineri, 19 septembrie 2025: moneda europeană a depășit 5,70 lei, iar aurul a continuat să urce.  
Maria Miron
19 sept. 2025, 13:40, Economic

Euro a depășit 5,70 lei la final de săptămână, fiind cotată de BNR la 5,0719 lei. Dolarul american s-a apreciat până la 4,3138 lei, iar francul elvețian și lira sterlină au fost evaluate în scădere, la 5,4257 lei, respectiv 5,8251 lei.

Aurul a continuat să urce, un gram fiind cotat la 507,0444 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost urcat până la 5,9199 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate vineri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

 

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0719
Dolarul SUA USD 4,3138
Francul elvețian CHF 5,4257
Lira sterlină GPB 5,8251
Gramul de aur XAU 507,0444
Dolarul australian AUD 2,8497
Dolarul canadian CAD 3,1232
Coroana cehă CZK 0,2089
Coroana daneză DKK 0,6795
Lira egipteană EGP 0,0896
100 Forinți maghiari HUF 1,2977
100 Yeni japonezi JPY 2,9166
Leul moldovenesc MDL 0,2601
Coroana norvegiană NOK 0,4354
Zlotul polonez PLN 1,1895
Coroana suedeză SEK 0,4590
Lira turcească TRY 0,1041
Rubla rusească RUB 0,0516
Leva bulgărească BGN 2,5933
Randalul sud-african ZAR 0,2484
Realul brazilian BRL 0,8131
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6064
Rupia indiană INR 0,0489
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3091
Peso-ul mexican MXN 0,2349
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5353
Dinarul sârbesc RSD 0,0433
Hryvna ucraineană UAH 0,1045
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1745
Bahtul thailandez THB 0,1354
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5547
100 Rupii indoneziene IDR 0,0260
Shekelul israelian ILS 1,2918
100 Coroane islandeze ISK 3,5418
Ringgitul malaysian MIR 1,0254
Peso-ul filipinez PHP 0,0755
Dolarul singaporez SGD 3,3597
DST XDR 5,9199

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.