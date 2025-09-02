Prima pagină » Economic » Curs valutar, 2 septembrie. Euro și aurul continuă să urce

Curs valutar, 2 septembrie. Euro și aurul continuă să urce

Banca Naţională a României a anunțat cursul valutar de referință pentru marți, 2 septembrie 2025. Moneda europeană a crescut din nou, la fel aurul, dolarul american și francul elvețian
Sursă foto: Pexels
Maria Miron
02 sept. 2025, 13:31, Economic

Euro și-a continuat ascensiunea, fiind cotată de BNR la 5,0781 lei. Dolarul american și francul elvețian s-au apreciat, de asemenea, până la 4,3638 lei, respectiv 5,4204 lei. Lira sterlină  a fost evaluată în scădere, la 5,8480 lei.

Prețul aurului a urcat din nou, un gram fiind cotat la 487,9002 lei, mai scump cu peste 5 lei față de valoarea anterioară, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost evaluată la 5,9604 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

 

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0781
Dolarul SUA USD 4,3638
Francul elvețian CHF 5,4204
Lira sterlină GPB 5,8480
Gramul de aur XAU 487,9002
Dolarul australian AUD 2,8408
Dolarul canadian CAD 3,1683
Coroana cehă CZK 0,2076
Coroana daneză DKK 0,6804
Lira egipteană EGP 0,0899
100 Forinți maghiari HUF 1,2825
100 Yeni japonezi JPY 2,9388
Leul moldovenesc MDL 0,2616
Coroana norvegiană NOK 0,4358
Zlotul polonez PLN 1,1912
Coroana suedeză SEK 0,4614
Lira turcească TRY 0,1059
Rubla rusească RUB 0,0541
Leva bulgărească BGN 2,5964
Randalul sud-african ZAR 0,2463
Realul brazilian BRL 0,8022
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6106
Rupia indiană INR 0,0495
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3129
Peso-ul mexican MXN 0,2326
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5551
Dinarul sârbesc RSD 0,0433
Hryvna ucraineană UAH 0,1055
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1881
Bahtul thailandez THB 0,1347
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5590
100 Rupii indoneziene IDR 0,0265
Shekelul israelian ILS 1,2869
100 Coroane islandeze ISK 3,5363
Ringgitul malaysian MIR 1,0309
Peso-ul filipinez PHP 0,0760
Dolarul singaporez SGD 3,3872
DST XDR 5,9604

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.