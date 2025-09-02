Curs valutar, 2 septembrie. Euro și aurul continuă să urce

Euro și-a continuat ascensiunea, fiind cotată de BNR la 5,0781 lei. Dolarul american și francul elvețian s-au apreciat, de asemenea, până la 4,3638 lei, respectiv 5,4204 lei. Lira sterlină a fost evaluată în scădere, la 5,8480 lei.
Prețul aurului a urcat din nou, un gram fiind cotat la 487,9002 lei, mai scump cu peste 5 lei față de valoarea anterioară, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost evaluată la 5,9604 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
|Moneda
|Simbol
|RON
|Euro
|EUR
|5,0781
|Dolarul SUA
|USD
|4,3638
|Francul elvețian
|CHF
|5,4204
|Lira sterlină
|GPB
|5,8480
|Gramul de aur
|XAU
|487,9002
|Dolarul australian
|AUD
|2,8408
|Dolarul canadian
|CAD
|3,1683
|Coroana cehă
|CZK
|0,2076
|Coroana daneză
|DKK
|0,6804
|Lira egipteană
|EGP
|0,0899
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,2825
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,9388
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2616
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4358
|Zlotul polonez
|PLN
|1,1912
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4614
|Lira turcească
|TRY
|0,1059
|Rubla rusească
|RUB
|0,0541
|Leva bulgărească
|BGN
|2,5964
|Randalul sud-african
|ZAR
|0,2463
|Realul brazilian
|BRL
|0,8022
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6106
|Rupia indiană
|INR
|0,0495
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,3129
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2326
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,5551
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0433
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1055
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,1881
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1347
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5590
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0265
|Shekelul israelian
|ILS
|1,2869
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,5363
|Ringgitul malaysian
|MIR
|1,0309
|Peso-ul filipinez
|PHP
|0,0760
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,3872
|DST
|XDR
|5,9604
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.