Curs valutar, 2 septembrie. Euro și aurul continuă să urce

Euro și-a continuat ascensiunea, fiind cotată de BNR la 5,0781 lei. Dolarul american și francul elvețian s-au apreciat, de asemenea, până la 4,3638 lei, respectiv 5,4204 lei. Lira sterlină a fost evaluată în scădere, la 5,8480 lei.

Prețul aurului a urcat din nou, un gram fiind cotat la 487,9002 lei, mai scump cu peste 5 lei față de valoarea anterioară, iar unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a fost evaluată la 5,9604 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate marți de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0781 Dolarul SUA USD 4,3638 Francul elvețian CHF 5,4204 Lira sterlină GPB 5,8480 Gramul de aur XAU 487,9002 Dolarul australian AUD 2,8408 Dolarul canadian CAD 3,1683 Coroana cehă CZK 0,2076 Coroana daneză DKK 0,6804 Lira egipteană EGP 0,0899 100 Forinți maghiari HUF 1,2825 100 Yeni japonezi JPY 2,9388 Leul moldovenesc MDL 0,2616 Coroana norvegiană NOK 0,4358 Zlotul polonez PLN 1,1912 Coroana suedeză SEK 0,4614 Lira turcească TRY 0,1059 Rubla rusească RUB 0,0541 Leva bulgărească BGN 2,5964 Randalul sud-african ZAR 0,2463 Realul brazilian BRL 0,8022 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6106 Rupia indiană INR 0,0495 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3129 Peso-ul mexican MXN 0,2326 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5551 Dinarul sârbesc RSD 0,0433 Hryvna ucraineană UAH 0,1055 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1881 Bahtul thailandez THB 0,1347 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5590 100 Rupii indoneziene IDR 0,0265 Shekelul israelian ILS 1,2869 100 Coroane islandeze ISK 3,5363 Ringgitul malaysian MIR 1,0309 Peso-ul filipinez PHP 0,0760 Dolarul singaporez SGD 3,3872 DST XDR 5,9604

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.