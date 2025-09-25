Curs valutar, 25 septembrie. Euro și aurul s-au oprit din creștere

Moneda europeană a scăzut nesemnificativ – cu o treime de ban, fiind cotată de BNR la 5,0754 lei. Dolarul american a urcat până la 4,3210 lei, iar francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 5,4306 lei, respectiv 5,8121 lei.

Aurul a pierdut aproape 68 de bani, un gram fiind cotat la 522,2141 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9227 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0754 Dolarul SUA USD 4,3210 Francul elvețian CHF 5,4306 Lira sterlină GPB 5,8121 Gramul de aur XAU 522,2141 Dolarul australian AUD 2,8511 Dolarul canadian CAD 3,1106 Coroana cehă CZK 0,2090 Coroana daneză DKK 0,6800 Lira egipteană EGP 0,0897 100 Forinți maghiari HUF 1,2996 100 Yeni japonezi JPY 2,9045 Leul moldovenesc MDL 0,2586 Coroana norvegiană NOK 0,4345 Zlotul polonez PLN 1,1911 Coroana suedeză SEK 0,4599 Lira turcească TRY 0,1039 Rubla rusească RUB 0,0516 Leva bulgărească BGN 2,5951 Randalul sud-african ZAR 0,2497 Realul brazilian BRL 0,8108 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6066 Rupia indiană INR 0,0487 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3083 Peso-ul mexican MXN 0,2346 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5169 Dinarul sârbesc RSD 0,0433 Hryvna ucraineană UAH 0,1041 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1764 Bahtul thailandez THB 0,1345 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5556 100 Rupii indoneziene IDR 0,0258 Shekelul israelian ILS 1,2901 100 Coroane islandeze ISK 3,5692 Ringgitul malaysian MIR 1,0262 Peso-ul filipinez PHP 0,0745 Dolarul singaporez SGD 3,3543 DST XDR 5,9227

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.