Curs valutar, 25 septembrie. Euro și aurul s-au oprit din creștere

Moneda europeană a scăzut nesemnificativ – cu o treime de ban, fiind cotată de BNR la 5,0754 lei. Dolarul american a urcat până la 4,3210 lei, iar francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 5,4306 lei, respectiv 5,8121 lei.
Aurul a pierdut aproape 68 de bani, un gram fiind cotat la 522,2141 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9227 lei.
|Moneda
|Simbol
|RON
|Euro
|EUR
|5,0754
|Dolarul SUA
|USD
|4,3210
|Francul elvețian
|CHF
|5,4306
|Lira sterlină
|GPB
|5,8121
|Gramul de aur
|XAU
|522,2141
|Dolarul australian
|AUD
|2,8511
|Dolarul canadian
|CAD
|3,1106
|Coroana cehă
|CZK
|0,2090
|Coroana daneză
|DKK
|0,6800
|Lira egipteană
|EGP
|0,0897
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,2996
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,9045
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2586
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4345
|Zlotul polonez
|PLN
|1,1911
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4599
|Lira turcească
|TRY
|0,1039
|Rubla rusească
|RUB
|0,0516
|Leva bulgărească
|BGN
|2,5951
|Randalul sud-african
|ZAR
|0,2497
|Realul brazilian
|BRL
|0,8108
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6066
|Rupia indiană
|INR
|0,0487
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,3083
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2346
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,5169
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0433
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1041
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,1764
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1345
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5556
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0258
|Shekelul israelian
|ILS
|1,2901
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,5692
|Ringgitul malaysian
|MIR
|1,0262
|Peso-ul filipinez
|PHP
|0,0745
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,3543
|DST
|XDR
|5,9227
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.