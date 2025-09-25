Prima pagină » Economic » Curs valutar, 25 septembrie. Euro și aurul s-au oprit din creștere

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru joi, 25 septembrie 2025: moneda europeană și gramul de aur au suferit corecții minore, aproape insesizabile.
Sursa foto: : Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Maria Miron
25 sept. 2025, 13:40, Economic

Moneda europeană a scăzut nesemnificativ – cu o treime de ban, fiind cotată de BNR la 5,0754 lei. Dolarul american a urcat până la 4,3210 lei, iar francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat până la 5,4306 lei, respectiv 5,8121 lei.

Aurul a pierdut aproape 68 de bani, un gram fiind cotat la 522,2141 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9227 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate joi de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

 

Moneda Simbol RON
Euro EUR 5,0754
Dolarul SUA USD 4,3210
Francul elvețian CHF 5,4306
Lira sterlină GPB 5,8121
Gramul de aur XAU 522,2141
Dolarul australian AUD 2,8511
Dolarul canadian CAD 3,1106
Coroana cehă CZK 0,2090
Coroana daneză DKK 0,6800
Lira egipteană EGP 0,0897
100 Forinți maghiari HUF 1,2996
100 Yeni japonezi JPY 2,9045
Leul moldovenesc MDL 0,2586
Coroana norvegiană NOK 0,4345
Zlotul polonez PLN 1,1911
Coroana suedeză SEK 0,4599
Lira turcească TRY 0,1039
Rubla rusească RUB 0,0516
Leva bulgărească BGN 2,5951
Randalul sud-african ZAR 0,2497
Realul brazilian BRL 0,8108
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6066
Rupia indiană INR 0,0487
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3083
Peso-ul mexican MXN 0,2346
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5169
Dinarul sârbesc RSD 0,0433
Hryvna ucraineană UAH 0,1041
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1764
Bahtul thailandez THB 0,1345
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5556
100 Rupii indoneziene IDR 0,0258
Shekelul israelian ILS 1,2901
100 Coroane islandeze ISK 3,5692
Ringgitul malaysian MIR 1,0262
Peso-ul filipinez PHP 0,0745
Dolarul singaporez SGD 3,3543
DST XDR 5,9227

 

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.