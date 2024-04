Dragoş Damian, Terapia Cluj: Ne întrecem în dezbateri despre inteligenţa artificială, digitalizare şi roboţi în România, o ţară cu 40% dintre angajaţi plătiţi în batjocură cu un salariu minim ridicol

Nu se poate trai din netul unui brut de 3000 sau 4000 de lei si, sa mai subliniem odata, Romania nu are de loc cea mai mare fiscalitate a muncii din UE, asta este o poveste politicianista. Nu se poate trai si pentru ca, asa cum era de asteptat (analistii bineinteles ca nu s-au prins dinainte), Romania a avut in trimestrul 1 din 2024 cea mai mare inflatie din UE, despre care toti se reped sa spuna ca este in scadere – e drept, 7% este mai putin decat 13% - dar ramane enorma pentru cei 2 milioane de romani care traiesc din netul unui brut de 3000 sau 4000 de lei. 40% din salariatii romani si familiile lor sunt condamnati la saracie cu un astfel de salariu minim.

Acum, discutia cu salariul minim – sa subliniem din nou si faptul ca marea majoritate a celor care il incaseaza sunt in privat – are foarte multe scoli de gandire care se intind de la scoala socialista - trebuie sa acopere cosul zilnic (ce naiba inseamna asta?) – pana la scoala capitalista – trebuie sa reflecte productivitatea muncii (ce naiba inseamna asta?). Daca mergem pe varianta socialista atunci sa observam ca netul salariului minim din Romania nu acopera nici pe departe cosul zilnic, ceea ce inseamna ca 2 milioane de romani si famillile lor se zbat in saracie. Daca mergem pe varianta capitalista atunci sa observam ca economia de la noi este extrem de neproductiva (in ciuda tuturor laudaroseniilor ca crestem si ne dezvoltam) si ca mai bine inchidem decat sa ne mai chinuim.

Exista desigur si varianta de hibrid Made in Romania in care cele 2 milioane de salariati aflati pe salariul minim mai primesc sume de bani la gri / negru care le intregesc castigurile si ii ajuta sa supravietuiasca. Asta inseamna munca la negru si evaziune fiscala, iar daca raportam asta la 40% dintre salariatii romani, inseamna ca suntem o tara incapabila sa se opuna criminalitatii fiscale. Cand se mai mira cate un oficial strain cu privire la rezilienta noastra, sa ii explicam ca de aia, ca economia subterana este mult mai puternica decat cea de suprafata.

Dezbaterea cu privire la salariul minim european aduce mai degraba a manipulare si confuzie. Cresterea salariului minim din iunie 2024 nu este adoptarea unei directive europene ci un angajament politic luat de Marcel Ciolacu. Mi-a placut dintotdeauna Marcel Ciolacu (acum sa vedeti raptus de hate…..), cred ca vrea sa guverneze responsabil, insa este captiv unor interese teribil de complicate care-I numesc consilierii si ii planteaza esaloanele 3-4-5 din ministere, indepartand economia de o directie clara de dezvoltare sustenabila. Aceste interese fac ca Romania sa nu aiba strategii de dezvoltare; cel mai bun exemplu, noi dam ajutoare de stat impuscand in toate directiile, in loc sa avem 4-5 domenii definite drept strategice in care sa investim toti banii si sa pregatim brate de munca. Si alt cel mai bun exemplu, in titlul opiniei lui Sorin Paslaru de ieri.

Asadar, spuneti ca 2 milioane de buldo-excavatoristi, ospatari, spalatori de vase, cusatori, mulgatori, personal de curatenie, instalatori, operatori chimisti, soferi de toate felurile, personal ingrijire varstnici si alte sute de ocupatii din COR sunt platite cu salariul minim pe economie si nu primesc nimic altceva la negru? Pai atunci, la deficitul de forta de munca de peste tot, vor pleca toti din Romania si nu va mai avea cine sa execute marile planuri care ne stau in fata.

Sau, spuneti ca 2 milioane de buldo-excavatoristi, ospatari, spalatori de vase, operatori imbracaminte, mulgatori, personal de curatenie, instalatori, operatori chimisti, soferi de toate felurile, personal ingrijire varstnici si alte sute de ocupatii din COR sunt platite cu salariul minim pe economie si primesc sume suplimentare la negru? Pai atunci avem o tara unde criminalitatea fiscala este legea si vom fi vazuti in continuare drept o tara corupta si periferica.

Dragoş Damian este CEO Terapia Cluj.