Ecuador pregătește o mișcare majoră pentru exporturile de cacao și cafea către Europa

Producătorii de cacao și de cafea vor fi înregistrați, până la finalul lui 2025, în sistemul „GUIA”, datorită colaborării dintre MAGP și Agenția de Reglementare și Control Fito și Zoosanitar (Agrocalidad), prin campania „Ferma mea, amprenta mea”, informează EFE.

Această inițiativă face parte din eforturile tuturor actorilor din cadrul Comitetului Interinstituțional de Producție și Comercializare Sustenabilă (CIPCPS), format din MAGP și ministerele Mediului și Energiei, respectiv al Muncii.

Campania are ca scop sprijinirea producătorilor pentru a respecta Regulamentul 1115 (EURD) și pentru a putea exporta în Europa produse obținute fără defrișare.

Intrarea în vigoare a regulamentului

Înregistrarea în sistemul GUIA are loc în contextul în care Regulamentul EURD va intra în vigoare la 30 decembrie 2025 pentru companiile mari și medii și la 30 iunie 2026 pentru microîntreprinderi și IMM-uri.

Prin EURD, UE urmărește reducerea defrișării și a degradării pădurilor la nivel global, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, combaterea schimbărilor climatice și protejarea biodiversității.

Rapoarte de defrișare și sprijin pentru fermieri

Producătorii înregistrați vor avea acces gratuit la rapoarte de defrișare (raportate la 31 decembrie 2020), informații privind utilizarea terenurilor agricole și hărți geospațiale ale zonelor de producție.

De asemenea, vor beneficia de acces la inputuri agricole, asistență tehnică, asigurare agricolă și programe de consolidare. Se vor dezvolta și proiecte pentru a le crește capacitatea de a respecta cerințele piețelor internaționale.

Procesul va sprijini și exporturile către alte piețe agroalimentare, inclusiv UE.

Ministrul MAGP, Danilo Palacios, a subliniat că înscrierea este gratuită pentru toți producătorii care vor să facă parte din acest program de trasabilitate, amintind că piața europeană este cea care plătește cel mai bine pentru calitate, dar și cea mai strictă în ceea ce privește cerințele de trasabilitate.

Creșterea exporturilor

În august, Guvernul ecuadorian a evidențiat îmbunătățirea indicatorilor economici ai țării, inclusiv o creștere de 11% a exporturilor totale în primul semestru din 2025, susținute mai ales de produsele non-petroliere.

Ministerul Economiei și Finanțelor a detaliat că, în perioada ianuarie–iunie, exporturile non-petroliere au atins 14,491 miliarde de dolari FOB, cu 21,1% mai mult față de primul semestru din 2024. Printre produsele care s-au remarcat s-au numărat cacao, creveți, banane și flori.

Exporturile netradiționale au ajuns la 5,470 miliarde de dolari FOB, în creștere cu 10,2% față de anul precedent.