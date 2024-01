Guvernul a prelungit plafonarea preţurilor la alimente. De pe listă au fost scoase şase produse

„Decizia zilei, poate, în această şedinţă de guvern este ordonanţa de urgenţă prin care a fost prelungită cu 60 de zile perioada de plafonare a adaosului comercial pentru unele alimente de bază. Este un mecanism temporar iniţiat la 1 august 2023 cu scopul de a combate inflaţia şi de a menţine puterea de cumpărare a populaţiei. Lista alimentelor pentru următoarele 60 de zile a fost modificată, în sensul în care au fost eliminate şase produse - orezul, cozonacul, bulionul, margarina, drojdia şi carnea tocată, dar au fost adăugate untul şi magiunul în cantităţi 250 de grame, respectiv 350 de grame. Cred că, de fapt, ştirea zilei, este că pe termen lung pentru a intra într-o viitoare normalitate a preţurilor la produsele de bază, cel puţin, guvernul împreună cu lanţul de retaileri şi marii procesatori caută un mecanism funcţional pentru a monitoriza şi gestiona preţul la produsele de bază în România”, spune purtătorul de cuvânt al Executivului, Mihai Constantin.

La rândul său, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirmă că Guvernul a luat această decizie pentru că măsura şi-a dovedit eficienţa din toate punctele de vedere.

„Am oprit creşterile speculative de preţuri, am eliminatv una din sursele principale ale inflaţiei generale, am protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici şi medii. De asemenea, vedem că această măsură nu i-a afectat pe producătorii români şi nu a proidus perturbării, penurie în piaţa de alimente din România. În plus, se vede astăzi că mulţi dintre cei care au criticat demersul iniţial susţin acum necesitatea prelungirii”, adaugă Barbu.