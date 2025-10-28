Hidroelectrica anunţă modernizarea sistemelor informatice. Au fost finalizate înainte de termen

Hidroelectrica a anunţat finalizarea, marţi, a lucrărilor de modernizare a sistemelor informatice aferente aplicaţiei iHidro, cu patru zile mai devreme decât termenul estimat. Proiectul, desfăşurat între 23 şi 31 octombrie, a vizat optimizarea infrastructurii digitale care gestionează plăţile online, pentru a oferi clienţilor o experienţă mai sigură şi mai eficientă.

„Faptul că am reuşit să finalizăm lucrările înainte de termen demonstrează profesionalismul echipei şi preocuparea constantă a Hidroelectrica pentru performanţă şi încredere. Ne propunem să dezvoltăm în continuare o experienţă digitală modernă, aliniată standardelor actuale ale pieţei”, a declarat Bogdan Badea, preşedintele directoratului companiei.

Reluarea plăţilor cu cardul în aplicaţia iHidro marchează trecerea la un sistem mai rapid, stabil şi sigur. În continuare, compania va investi în dezvoltarea platformelor digitale şi în soluţii care simplifică interacţiunea cu cei peste 900.000 de clienţi din portofoliu.

Hidroelectrica rămâne cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, cu 188 de centrale hidroelectrice (6,4 GW instalaţi) şi parcul eolian Crucea (108 MW).