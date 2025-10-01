Mai multe branduri mari hoteliere sunt interesate să investească pe litoralul românesc. Care este nișa pe care vor să intre

Trei mari companii internaționale hoteliere au demarat discuții pentru a investi în zona Constanței, a declarat Alexandru Manea, CEO Radisson Blu Hotel & Residences Mamaia, la evenimentul de pe faleza municipiului reședință de județ.

„În urmă cu doi ani de zile, când am intrat în legătură pentru prima dată cu acești investitori, aceste branduri internaționale, spre surprinderea mea a fost că sunt foarte interesați, pe lângă Radisson, cu care noi (Monarc Hotels – n.r.) am semnat anul trecut în octombrie, și alte nume mari, alte branduri internaționale sonore sunt interesate să vină în județul Constanța, să vină pe litoralul Mării Negre, precum Hyatt, Marriott, și Grupul Accor este interesat”, a declarat Alexandru Manea.

„Suntem în tratative și în planuri de a aduce cât mai multe branduri internaționale pentru că avem foarte mulți investitori străini și fonduri de investiții care sunt interesate să investească și acești investitori nu investesc decât în branduri internaționale”, a precizat CEO Radisson Blu.

Potrivit lui Alexandru Manea, aceste mai nume din industria hotelieră sunt foarte interesante de zona de business.

„Ei sunt foarte interesați de zona de business, zona de conferințe, zona de corporate. 70%, majoritatea hotelierilor de la noi, trăiesc din zona de corporate și 30% e zona de leisure (relaxare – n.r.) în orice oraș, și în zona București la fel. Hotelurile și brandurile internaționale se bazează pe zona de corporate și urmând după aceea zona de leisure. Sunt interesate – asta a fost și ideea cu Radisson, să avem cea mai mare sală de conferință din județul Constanța – și avem o sală de conferință de o mie de persoane, o mie de locuri. Avem cel mai mare spa din zona Constanța, momentan, la fel 1.000 metri pătrați de spa, unde o să integrăm cu Bioluxury, o să facem un mini-concept, exact cum ați văzut și dumneavoastră în București, că a funcționat și funcționează foarte bine Terme. În urmă cu 10 ani nu cred că putea cineva să garanteze un succes pe un câmp, pe zona de leisure, pe zona de spa”, a declarat Alexandru Manea.

Potrivit CEO-ului Radisson Blu, cel mai important aspect pentru încurajarea acestor proiecte de investiții este popularizarea în mass-media și online.

„Cred că primul punct și cel mai important sunteți dumneavoastră media. Noi avem nevoie de zona asta media pentru a popula cât mai mult din presă și din zona online, mediu online trebuie să fie foarte activ și media trebuie să fie alături de noi, la fel și noi ca și antreprenori. Eu cred că astăzi sunt vocea antreprenorilor care își doresc să dezvolte acest segment pe care cândva, în urmă cu vreo 20-30 de ani, noi stăteam foarte bine ca și țară”, a declarat Alexandru Manea la evenimentul Mediafax de luni.

