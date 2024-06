Mugur Tolici, director HR, BNR: Sectorul bancar este încă atractiv pentru forţa de muncă, am avut 85 de candidaţi pentru 7 posturi

Sectorul bancar este încă atractiv pentru forţa de muncă, susţine Mugur Tolici, directorul departamentului de resurse umane al BNR, care argumentează că s-au prezentat 85 de candidaţi pentru 7 posturi în cadrul unui concurs organizat de Banca Naţională.

„Nu ştiu dacă sunt disponibilizări în IT, piaţa de outsourcing a scăzut ca urmare a ceea ce se întâmplă în SUA şi în alte ţări din Europa. Dar, în acelaşi timp, noi am flexibilizat foarte tare modul de abordare a acestor recrutări, le promovăm mult mai bine, le vorbim pe limba lor şi rezultatele se văd. Am avut 85 de candidaţi înscrişi pe şapte posturi, ceea ce n-am avut probabil în cei cinci ani de dinainte”, a spus Mugur Tolici în cadrul evenimentului ZF Bankers Summit 2024.

Ce a mai declarat Mugur Tolici în cadrul evenimentului ZF:

• Suntem foarte preocupaţi să avem inteligenţă naturală cât mai bună, ceea ce nu înseamnă că nu ne preocupă şi inteligenţa artificială. Noi, recent, am reorganizat întreaga activitate de IT din bancă. Avem două structuri, una care este preocupată de partea de soft, de dezvoltare de softuri şi de tot sprijinul pe aplicaţii pe care îl conferă băncii, şi o parte o altă structură de hard şi cybersecurity. Este un început important de accentuare a rolului pe care această activitate o va avea în Banca Naţională.

• Am început să ne întărim echipa în această zonă şi am angajat cu succes. Acesta este primul an probabil după mulţi, cinci-şase, în care recrutăm cu succes. În zona de mare atractivitate scoatem în continuare multe posturi, avem cerere. Am schimbat şi modul de recrutare.

• Poate nu mai este aceeaşi atractivitate a sistemului bancar sau nu mai este percepută la fel ca înainte. Dar eu în continuare văd sectorul bancar foarte atractiv, pentru că lucrurile se schimbă rapid. Adică toată partea asta tehnologică, toată această abordare nouă este foarte atractivă. Şi un motiv pentru care acum un an sau doi băncile comerciale recrutau cu mai mare succes IT-şti decât BNR este pentru că foloseau tehnologii mult mai moderne, mult mai apreciate de cei care lucrează în domeniul respectiv.

• Încet, încet, lucrurile s-au mai schimbat şi, cu toate astea, atractivitatea domnului bancar rămâne. Există şi partea de performanţă, de dezvoltare profesională, de continuă învăţare.

• Există resursele ca să investim în oameni, există eterogenitatea activităţilor, poţi uşor să treci dintr-o parte în alta şi să te dezvolţi în mai multe zone şi există şi oferta din partea băncilor de a încuraja oamenii să facă lucrul acesta, să să fie mobili. Deci nu cred că va dispărea această atractivitate.

• Noi avem o preocupare, ca să nu spun o provocare permanentă. Noi suntem parte din sistemul european al Băncilor Centrale şi prin tot ceea ce facem devenim şi mai integraţi în sistem. Noi suntem 27 de ţări cu un singur sistem practic şi atunci, prin tot ce facem, ne integrăm tot mai bine cu cele mai bune practici şi cu politicile sistemului de bănci centrale. Asta în sine este o preocupare permanentă şi care probabil că ne utilizează o mare parte din proiecte sau din energia necesară dedicării noilor proiecte. Mai mult decât atât, ce facem noi luăm consultanţă de specialitate şi oferim la rândul nostru.

• În această zonă a Balcanilor am avut proiecte cu Republica Moldova, cu Banca Naţională a Moldovei, am avut proiecte cu Turcia, inclusiv în domeniul resurselor umane. Avem un proiect în derulare cu Banca Albaniei, facem acest transfer de ambele părţi de expertiză şi Banca Naţională a devenit de ceva ani buni un exportator de bune practici în această zonă. Asta ocupă destul de mult din timpul alocat proiectelor. E adevărat, n-avem nici aceleaşi preocupări pe care le are o bancă comercială, fiind instituţie de reglementare, de supraveghere, provocările şi problemele noastre sunt diferite, dar această integrare permanentă şi tot mai profundă cu sistemul este un element definitoriu pentru prezent, cel puţin în activitatea noastră.

• Tinerii din noua generaţie sunt foarte preocupaţi de ce vor face în viaţă profesional şi personală, sunt mult mai sinceri cu ei şi cu noi, adică ne cam spun din prima ce vor şi ce nu. Cred că au o forţă de muncă serioasă şi care este subapreciată în prezent. Vedem foarte superficială generaţia, eu nu cred că e aşa.

• Trei defecte sunt lipsa de răbdare care nu ştiu dacă e defect, poate sunt nişte poate lucruri de analizat, dorinţa de a fi ascultaţi cât mai mult şi cât mai repede, care nu e un defect, ci e o constrângere dacă urmăresc doar asta, iar şi al treilea defect este că vor să lucreze prea mult timp de acasă.