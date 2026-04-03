Pas înainte pentru Autostrada A8: constructor desemnat pe tronsonul care va ocoli Iașiul

„Anunțăm, astăzi, o nouă etapă foarte importantă pentru proiectul Autostrăzii ‘Unirii’: desemnarea constructorului pe tronsonul dintre Lețcani și Iași, un pas esențial pentru respectarea Programului SAFE”, a transmis ministrul.

Contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 3 Lețcani (DN28) – DN 24 (Iași), parte a Autostrăzii Moțca–Iași–Ungheni, a fost atribuit companiei spaniole FCC Construcción, pentru suma de 3,93 miliarde de lei, fără TVA.

„Pentru acest tronson, cu o lungime de 17,7 kilometri, care va funcționa și ca o centură modernă a Iașiului, Compania Națională de Investiții Rutiere a prevăzut un termen de realizare de 46 de luni, reflectând complexitatea proiectului”, a precizat Șerban.

Proiectul include 18 poduri și pasaje, 6 tunele cu un centru de monitorizare, precum și două noduri rutiere, la intersecțiile cu DJ 282 și DN 24.

„Dezvoltarea rețelei de autostrăzi și drumuri expres prin Programul SAFE reprezintă o provocare pentru toți cei implicați, dar și o oportunitate reală pentru ca milioane de români să fie și mai aproape de Europa”, a conchis ministrul.