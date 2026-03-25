Patronatele din turism cer menținerea și recalibrarea voucherelor de vacanță că instrument de protecție socială

Solicitarea a fost transmisă de președintele și vicepreședintele Federației, Dragoș Răducan, respectiv Nicolae Istrate, Guvernului în timpul unei întâlniri de lucru organizate de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Potrivit adresei înaintate autorităților, voucherele de vacanță „nu reprezintă un beneficiu arbitrar sau conjunctural, ci un instrument de politică publică reglementat.

„Pentru anul 2026, regimul aplicabil sectorului public este expres prevăzut de Legea nr.141/2025, care a modificat art. 1 alin. (2) din OUG nr. 8/2009 și stabilește acordarea anuală a voucherelor de vacanță în cuantum de 800 lei personalului din instituțiile publice ale cărui salarii de bază lunare nete sunt de până la 6.000 lei, iar pentru personalul militar, polițiști, polițiști de penitenciare și personalul civil din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională este prevăzută decontarea serviciilor turistice, în aceeași limită de 800 lei”, transmite FPTR într-un comunicat.

Pentru mediul privat, cadrul legal rămâne deschis și funcțional: angajatorii pot acordă vouchere de vacanță în condițiile legii, respectiv contravaloarea a cel mult 6 salarii minime brute pe țară pentru un salariat, într-un an fiscal.

„Problema este gradul de predictibilitate și coerență”

Astfel, patronatele arată că voucherul de vacanță este „un instrument legal de protecție socială țintită, de încurajare a consumului fiscalizat, de stimulare a turismului intern și nu exclusiv că pe un simplu avantaj salarial”.

Reprezentanții patronatelor arată că pentru o mare parte a populației active, accesul la servicii turistice rămâne limitat în lipsa unor mecanisme țintite de sprijin.

De asemenea, FPTR arată că din perspectiva legalității, sistemul voucherelor de vacanță este pe deplin legitim și integrat: „Problema reală nu este existența lui, ci gradul de predictibilitate și coerență a aplicării sale. Modificările frecvente de cuantum, eligibilitate și condiții de valorificare afectează stabilitatea necesară atât beneficiarilor, cât și angajatorilor, emitenților și operatorilor economici din turism. În lipsa unei abordări multianuale și a unor reguli clare de aplicare, eficiența economică a schemei este diminuată chiar dacă temeiul ei legal rămâne solid”.

Argumente pentru acordarea voucherelor

Reprezentanții patronatelor mai spun că, în absența acestui sprijin, cererea turistică internă se restrânge, iar efectele se transferă imediat în gradul de ocupare, investiții, încasări fiscale și sustenabilitatea operatorilor din turism.

„Dacă statul ar acordă tuturor angajaților din sectorul public un cuantum echivalent cu un salariu minim net de referință de aproximativ 2.574 lei ( 500 Euro), la un număr de 1.278.795 posturi ocupate, efortul financiar brut ar ajunge la aproximativ 3,29 miliarde lei ( 660.000.000 euro). O astfel de soluție, deși social atractivă, ar necesită o analiză bugetară aprofundată. Noi propunem spre analiză această soluție pentru toți salariații bugetari cu un salariu net de până la 8000 de lei”, se mai spune în comunicat.

Principalul argument pentru acordarea voucherelor de vacanță în sectorul public în cuantumul unui salariu minim net, se regăsește în concluzia studiului elaborat de ASE anume, că fiecare leu cheltuit prin vouchere, generează 0,36 lei în sectorul HoReCa și 0,78 lei la bugetul de stat.