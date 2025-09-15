Paul Atkins, polițistul banilor americani, nu se teme că Trump l-ar putea da afară

Paul Atkins, șeful principalului organism de supraveghere de pe Wall Street, a declarat pentru publicația Politico.eu că nu este „absolut deloc” îngrijorat de independența instituției față de Casa Albă.

Președintele Securities and Exchange Commissions a declarat că Trump are putereea de a-i numi și de a-i revoca din funcție pe el și pe comisarii acestei instituții.

„Legea și hotărârile Curții Supreme arată clar că facem parte din ramura executivă și că președintele mă poate concedia pe mine și pe ceilalți comisari. Trump este șeful puterii executive, așa că mi se pare de la sine înțeles”.

Atkins e încrezător în abilitatea SEC de a continua să funcționeze

Comentariile lui Atkins vin în contextul atacurilor repetate ale lui Trump la șeful rezervei federale, Jerome Powell, precum și al tentativelor sale de a o concedia pe Lisa Cook, membră a consiliului de administrație.

Atkins spune că este încrezător în abilitatea SEC de a continua să funcționeze la fel de bine cum a făcut-o de 90 de ani.

Atkins l-a lăudat pe Trump pentru planurile sale de a înființa o rezervă strategică de Bitcoin și un stoc de active digitale, în urma unui ordin executiv prezidențial.

Autorul unei ambițioase agende de reglementare a stablecoin-urilor

„Guvernul SUA a confiscat multe Bitcoin și alte lucruri. Cred că e inteligent să nu le arunci pe piață, sincer, și salut eforturile președintelui și ale secretarului Trezoreriei și ale altora de a aborda această problemă”.

Atkins este autorul unei ambițioase agende de reglementare a stablecoin-urilor (criptomonedă concepută să-și mențină valoarea stabilă), cunoscută drept „Project Crypto”, pe care a descris-o ca pe o schimbare de la o abordare de tip „struțul cu cap în nisip” către o deschidere reală față de tehnologia digitală.

„SEC trebuie să îmbrățișeze schimbarea și dacă nu faci asta, atunci ea pleacă offshore”, a spus el, dând exemplul FTX, platforma cripto cu sediul în Bahamas, care s-a prăbușit în 2022.

Atkins nu este fanul reglementărilor de sustenabilitate ale UE

Atkins și-a exprimat în mod vehement antipatia față de regulile UE privind raportarea de sustenabilitate, pe care a și criticat-o la Paris, la începutul săptămânii.

El a avertizat că retrage recunoașterea de către SUA a standardelor internaționale de contabilitate din cauza includerii ideii de sustenabilitate în metodologiile acestora.

„Nu suntem aici ca să fim poliția mediului sau poliția socială sau orice altceva. Nu asta e treaba noastră. Iar dacă alții vor să facă asta, atunci este alegerea lor”, a spus el.

SEC, echivalentul, la noi a Autorității de Supraveghere Financiară, are ca atribuții să vegheze ca piața de capital să fie transparentă, corectă și stabilă.