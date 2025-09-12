Povestea din spatele afacerii One United Properties, dezvăluită în premieră de fondatorii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu

Fondatorii One United Properties, Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, au acceptat, în premieră absolută, să dezvăluie povestea captivantă a ascensiunii lor într-un amplu interviu, produs de companie, care ce aduce în prim-plan detalii intime despre copilărie, familie și deciziile profesionale.

„Documentarul «From zero to ONE – The story of One United Properties» reprezintă o incursiune emoționantă în viața celor doi antreprenori români care au redefinit standardele pieței imobiliare din România, oferind o perspectivă autentică asupra poveștii unui brand românesc care continuă să inspire”, se arată în descrierea oficială a companiei.

„Eram apropiat în liceu de modelul de tocilar decât de cineva cool”

Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, alături de părinții și persoanele care le-au fost alături în momente importate din carieră, au dezvăluit de la notele de la școală, până la primii bani și primul job pe care le-au avut, dar și momentul întâlnirii lor, care a fost baza afacerii lor de succes.

„Cred că orice fel de a experiență de viață a unor oameni poate să servească o călăuză pentru noua generație”, a povestit Andrei Diaconescu

„Era o viață foarte, foarte simplă. Jucam fotbal în curtea școlii, învățam destul de bine. Am fost olimpic la matematică”, spune acum omul de afaceri, al cărui tată a fost diplomat în Grecia, unde s-a mutat și el după Revoluție.

„Am dat la facultate în Grecia, în limba greacă, la patru materii înscris ca să intru la drept internațional”, mărturisește el.

Victor Căpitanu s-a născut în București, de unde erau bunicii lui.

„Am locuit la Bacău până la 19 ani când am plecat la facultate. Deci toată copilăria mea se leagă de Bacău, de județul Neamț, unde locuia mama tatălui meu, bunica de pe tată”, spune actualul membru executiv al Consiliului de Administraţie al One United Properties.

„Ținându-mă de matematică și plăcându-mi-am de an, am mers la olimpiadă. Am reușit chiar să obțină premiu doi în clasa a 11-a la Olimpiada națională de matematică pe țară”, își amintește el.

„Eram apropiat în liceu de modelul de tocilar decât de cineva cool”, recunoaște el

„Părinții au zis că dacă o studiez finanțe-bănci și o să am un job bun într-o bancă, probabil că o să mă ajute foarte mult în carieră și pentru restul vieții. Și atunci m-am dus la Finanțe-Bănci, la Academia de Studii Economice. Când am venit în prima zi m-am dus la cămin. Aveam cămin normal la MOXA, dar nu aveam apă caldă. Aveam doar apă rece sau apa caldă era după un anumit interval sau nu era în fiecare zi, nu mai țin minte și chestia asta, nu, nu nu mi-a plăcut deloc și mi-am luat bagajul mai departe. N-am stat nici o noapte acolo și în aceeași zi m-am mutat la bunica”, povestește Victor Căpitanu.

Primii bani și prima întâlnire

„Am început să îmi dau seama că aș putea să câștig bani pe cont propriu când traduce și interpretări. Traduceam toate diplomele tuturor studenților din Grecia care veneau să studieze în România în principala medicină și câștigăm din asta bani foarte buni. Ne-am luat și mașină din banii câștigați de mine și ulterior, în momentul în care Salonic a devenit capitala culturală a Europei la momentul respectiv cred că în 97 se făceau foarte multe simpozioane și am început să facă acele la cască, lucru pe care îl recomand oricui. E cel mai greu lucru pe care poți să-l faci intelectual, să asculți și să vorbești în același timp. E ceva absolut îngrozitor. Într-o zi de traducere la cască câștigam că tatăl meu într-o lună. Adică 1.000 dolari”, a dezvăluit Andrei Diaconescu.

Și Victor Căpitanu începea să strângă bani.

„Am terminat primul an cu 10 și bine, facultatea nu era nici foarte grea, sincer și am avut și bursa de merit. M-a ajutat și asta, dar de principiu încercam să economisesc tot ce primeam, adică să nu cheltuiesc practic nimic, să mănânc la bunica, să merg cu troleibuzu. Când am început anul trei de facultate am participat la un concurs Studentul anului în economie care l-am câștigat și îmi aduc aminte și acuma: 1.000 dolari premiul, ceva extraordinar, aproape la fel de mult ca toți banii care aveam, probabil că toți banii mei la vremea a erau 2.000 dolari”, a povestit și Victor Căpitanu.

Cei doi s-au cunoscut în banca în care au lucrat în timpul, respectiv după terminarea facultății.

„Am început cu cred că 130 de dolari, ceva de genul ăsta și după aceea am crescut rapid către. nu știu, cred că aproape 1.000 dolari în vreo 2 ani și ceva. Erau și alte vremuri în România în momentul respectiv, adică nu erau foarte mulți oameni suficient de competenți, creșterea era foarte mare a băncii, ritmul de creștere era foarte mare, inflația era foarte mare, prețurile creșteau foarte repede, deci nu, nu pot fi neapărat comparate perioadele de atunci, 97 – 99 cu ce vedem astăzi”, a povestit Andrei Diaconescu.

„Imediat cum am angajat la bancă, am început să discutăm eu și cu Andrei cum am putea să facem ceva investiții, să câștigăm niște bani. Eu având salariu 140 dolari pe vremea respectivă, mi-am dat seama că din salariu n-o să pun niciodată să fac destui bani ca să trăiesc bine. Și atunci am început să mă gândesc cum aș putea să investesc în ceva”, în amintește Victor Căpitanu primii pași ai afacerii lor.

Documentarul «From zero to ONE – The story of One United Properties» integral, aici:

Volum-record de livrări în așteptare

Compania înființată de Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu este listată pe Bursa de Valori București și a ajuns, vineri, la o capitalizare de 3,18 miliarde de lei. One United Properties S.A., care se prezintă principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, a înregistrat în primul semestru din 2025 o cifră de afaceri de 813,2 milioane de lei, în creștere cu 16% față de aceeași perioadă a anului anterior, și un profit brut de 299,7 milioane de lei, un avans de 13%, în timp ce profitul net s-a situat la 248,4 milioane de lei, o majorare cu 9% față de primul semestru al anului anterior, potrivit Raportului financiar la 30 iunie 2025, publicat pe BVB pe 28 august.

În prima jumătate a anului 2025, One United Properties a finalizat 157 de unități rezidențiale în cadrul fazei 2 a dezvoltării One Lake Club, iar în a doua jumătate a anului se preconizează că va fi înregistrat cel mai mare volum de livrări din istoria companiei. La data de 30 iunie 2025, One United Properties avea în construcție 3.884 de unități rezidențiale , 22.000 mp de spații de birouri și 21.000 mp de spații comerciale, cu o valoare brută de dezvoltare (GDV) cumulată de 1,44 miliarde de euro. Din această sumă, 1,17 miliarde de euro reprezintă GDV în construcție pentru segmentul rezidențial. În plus, la 30 iunie 2025, compania deținea un portofoliu de terenuri cu un GDV estimat la 2,2 miliarde de euro, care corespunde dezvoltării a peste 9.000 de unități rezidențiale viitoare.