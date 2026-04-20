Prețurile de producție din Germania au crescut cu 2,5% din cauza majorării prețurilor la energie

Prețurile la energie s-au majorat cu 7,5% față de luna precedentă, înregistrând cea mai mare creștere lunară din august 2022.
Laura Buciu
20 apr. 2026, 10:58, Economic

Prețurile de producție din Germania s-au majorat cu 2,5% față de luna precedentă în martie, costurile energiei înregistrând cea mai mare creștere lunară din august 2022, scrie Anadolu.

Prețurile energiei au crescut cu 7,5% în țară în martie, față de luna precedentă, din cauza conflictelor în curs de desfășurare din regiunea Orientului Mijlociu, a anunțat luni biroul federal de statistică Destatis.

„Impactul conflictului din Iran și Orientul Mijlociu s-a reflectat în special în creșterile substanțiale de preț de la an la an pentru produsele petroliere și în creșterile bruște de la lună la lună ale prețului aproape tuturor produselor energetice”, a transmis Destatis.

Prețurile produselor petroliere au crescut cu 22,9% față de februarie 2026, combustibilul pentru încălzire a crescut cu 53,4%, iar prețurile combustibililor au crescut cu 22,3%, potrivit Destatis.

În toate grupurile de clienți, costul gazelor naturale a fost cu 5,7% mai scump decât în ​​februarie 2026, iar prețurile energiei electrice au crescut cu 3,1% față de luna precedentă.

