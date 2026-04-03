Românii au subscris 7,7 miliarde de lei în acest an în titlurile de stat Tezaur

În perioada 6 aprilie 2026 – 8 mai 2026, românii pot investi în titlurile de stat Tezaur, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,50%, 7,00% și, respectiv 7,50%, transmite Ministerul Finanțelor.

Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile.

Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni.

Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Ministerul Finanțelor arată că programul Tezaur se bucură de un interes ridicat din partea populației: doar în primul trimestru al anului 2026, subscrierile au depășit 7,75 miliarde lei.