Rubla a scăzut rapid după amenințarea cu noi sancțiuni din partea SUA și a UE

Rubla rusească a ajuns la cel mai mic nivel în comparație cu dolarul american din 30 iulie, după amenințarea cu noi sancțiuni din partea SUA și a Uniunii Europene.

Rubla a ajuns la nivelul 82 în comparație cu dolarul și apoi a revenit la valoarea 81,85, în scădere cu 0,8%, conform datelor LSEG bazate pe cotații extrabursiere și preluate de Sky News.

De asemenea, rubla a scăzut cu 0,6% față de yuanul chinezesc, cea mai tranzacționată monedă străină din Rusia.

„Posibilitatea introducerii de sancțiuni, care ar putea afecta în primul rând sectoarele energetic și bancar, rămâne unul dintre principalele riscuri pe termen scurt pentru piață”, a declarat Yelena Kozhukhova de la casa de brokeraj Veles Capital.

UE ar putea impune noi sancțiuni împotriva unor bănci și companii energetice rusești. Pachetul ar putea viza și sistemele de plată din Rusia și bursele de criptomonede, precum și impunerea unor limite suplimentare asupra comerțului cu petrol.