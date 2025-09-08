Războiul din Ucraina, ziua 1293. Kievul așteaptă „o reacție puternică din partea Americii”, spune Zelenski după atacul masiv al Rusiei

Rusia a recrutat 280.000 de militari pe bază de contract în 2025

Rusia a recrutat aproximativ 280.000 de militari pe bază de contract de la începutul anului și este pe cale să-și atingă obiectivele de recrutare, a declarat Vadim Skibițki, adjunctul șefului serviciului de informații militare al Ucrainei (HUR), într-un interviu acordat Ukrinform.

HUR a raportat în august că Kremlinul și-a propus să înroleze 343.000 de persoane în 2025 și că depășește lunar țintele de recrutare.

„Conform datelor noastre, la 1 septembrie 2025, Kremlinul a chemat sub arme aproximativ 280.000 de militari pe bază de contract”, a spus Skibițki.

Succesul recrutării se datorează sprijinului financiar consistent și campaniilor de propagandă, a explicat el. Moscova face „plăți substanțiale” soldaților cu contract, suma pentru semnarea unui prim contract fiind în prezent de 2 milioane de ruble (aproximativ 24.600 de dolari).

Ucraina așteaptă „o reacție puternică din partea Americii”, spune Zelenski după atacul devastator al Rusiei

Ucraina așteaptă un răspuns ferm din partea partenerilor săi internaționali, în special din partea Statelor Unite, după cel mai recent atac masiv al Rusiei, cel mai mare de până acum, a declarat președintele Volodimir Zelenski în discursul său de duminică seară.

Noaptea precedentă, Rusia a lovit Ucraina cu peste 800 de drone și o serie de rachete, ucigând patru persoane și rănind peste 40. Jumătate dintre victime erau la Kiev, principala țintă a atacului.

Atacul a avariat clădirea Guvernului din centrul Kievului, marcând prima dată când această instituție este lovită în cursul războiului.

„Contăm pe o reacție puternică din partea Americii. Asta este ceea ce trebuie”, a spus Zelenski duminică seară.

Președintele le-a mulțumit liderilor mondiali care au condamnat atacul și a spus că a discutat cu președintele francez Emmanuel Macron și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre rolul Europei în creșterea presiunii asupra Moscovei.

Zelenski le-a cerut liderilor să-și susțină declarațiile prin „acțiuni ferme: sancțiuni împotriva Rusiei, împotriva persoanelor asociate cu Rusia, și tarife ridicate și alte restricții asupra comerțului cu Rusia”.

Trump ia în calcul noi sancțiuni împotriva Rusiei

Donald Trump a declarat, duminică, faptul că ia în considerare noi sancțiuni împotriva Rusiei, la o zi după un atac aerian masiv asupra Ucrainei, fără precedent prin amploarea sa, potrivit Le Figaro.

Întrebat la Casa Albă de un jurnalist dacă este pregătit să lanseze o nouă etapă de sancțiuni împotriva Rusiei, președintele american a răspuns afirmativ.

În cursul zilei de duminică, ministrul american al Finanțelor, Scott Bessent, afirmase că Statele Unite sunt „pregătite să intensifice presiunea” asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, făcând apel ca și europenii să procedeze la fel.