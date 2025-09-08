SUA îndeamnă Europa să nu mai cumpere petrol și gaze rusești

Declarațiile vin după ce președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că este pregătit să înceapă o „a doua fază” de sancțiuni împotriva Rusiei. Wright a spus că Washingtonul ar acționa mai agresiv dacă țările europene ar reduce legăturile energetice cu Moscova și ar cumpăra în schimb gaze naturale lichefiate (LNG) și combustibil american.

„Dacă europenii ar trasa o linie și ar spune: «Nu vom mai cumpăra gaze rusești, nu vom mai cumpăra petrol rusesc.» Ar avea asta un impact pozitiv asupra faptului că SUA ar acționa mai agresiv în privința sancțiunilor? Absolut,” a spus Wright, scrie The Kyiv Independent.

Secretarul a adăugat că o astfel de schimbare ar respecta un acord comercial SUA-UE, conform căruia Europa trebuie să achiziționeze resurse energetice americane în valoare de 750 de miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2028.

„Rusia își finanțează mașina de război din exporturile de petrol și gaze naturale, iar dacă opriți achizițiile europene, le scade fluxul de bani,” a explicat el.

Declarațiile vin în contextul în care Uniunea Europeană se mișcă pentru a-și reduce dependența de combustibilii fosili ruși, care continuă să finanțeze efortul de război al Kremlinului. În 2024, blocul a importat 52 de miliarde de metri cubi de gaz rusesc și 13 milioane de tone de țiței, în ciuda angajamentelor de a diversifica sursele de aprovizionare.

Bruxelles-ul a propus în iunie o interdicție legal obligatorie privind toate importurile de combustibili fosili din Rusia până la sfârșitul anului 2027. Legislatorii analizează posibilitatea unei eliminări accelerate începând din ianuarie 2027, deși Ungaria și Slovacia au avertizat asupra consecințelor economice.

În ciuda retoricii puternice, administrația Trump a impus până acum doar sancțiuni limitate Moscovei și, în unele cazuri, a relaxat restricțiile anterior aplicate.