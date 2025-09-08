Flancul estic al NATO se pregătește pentru exercițiile militare comune Rusia-Belarus

Exercițiile militare Zapad 2025 ale Rusiei și Belarusului vor avea loc în perioada 12-16 septembrie și vor include unele manevre în apropierea Poloniei și Lituaniei, scrie POLITICO.

„Trebuie să luăm în serios exercițiile militare desfășurate în apropierea frontierelor NATO și UE; atât țările vecine, cât și NATO însuși le tratează cu cea mai mare seriozitate”, a declarat Tomas Godliauskas, viceministrul apărării din Lituania.

Ca răspuns, și țările NATO care se învecinează cu Rusia organizează propriile exerciții militare. Tarassis 25 implică 10 țări nord-europene membre NATO, iar Lituania va organiza propriul exercițiu de apărare națională, Thunder Strike.

Exercițiile Zapad, organizate o dată la patru ani

Aceste exerciții Zapad sunt organizate de Rusia aproximativ o dată la patru ani, începând din 1999. Deși sunt exerciții defensive din punct de vedere formal, cel din 2009 a simulat un atac nuclear asupra Varșoviei, în timp ce exercițiul din anul 2021 a dus la o concentrare masivă de forțe în Belarus, care au fost utilizate câteva luni mai târziu pentru a ataca Ucraina.

NATO urmărește cu mare atenție dacă exercițiile Zapad din acest an oferă indicii despre o viitoare ofensivă rusă, a declarat, pentru sursa citată, Tomas Janeliūnas, profesor la Institutul de Relații Internaționale și Științe Politice al Universității din Vilnius. Aceste exerciții ar putea arăta membrilor NATO dacă Rusia ar putea intensifica războiul în curs cu Ucraina atacând un membru al alianței – posibil în țările baltice.

Organizatorii Zapad susțin că exercițiile lor nu vor depăși 13.000 de persoane, iar Belarus a declarat că invită observatori din țările NATO, precum și din Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). În plus, trupele celor două țări vor exersa și planificarea utilizării sistemelor de rachete cu capacitate nucleară Oreșnik, aspect anunțat de ministrul Apărării din Belarus încă din luna august.

Exercițiul Zapad va acoperi districtele militare rusești Moscova și Leningrad, exclavul Kaliningrad, regiunea arctică, Marea Baltică și Marea Barents și Belarus.