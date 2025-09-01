Se reiau zborurile spre Israel. Wizz Air reia zborurile către Tel Aviv din Bucureşti şi Iaşi în septembrie

Ruta Bucureşti Otopeni – Tel Aviv a fost reluată pe 1 septembrie, cu cinci zboruri pe săptămână (luni, marţi, miercuri, vineri şi duminică), urmând să devină zilnică din 15 septembrie.

Ruta Iaşi – Tel Aviv va fi reluată pe 4 septembrie, cu două zboruri pe săptămână (joi şi duminică), iar din 28 septembrie va opera marţi, joi şi sâmbătă.

Compania aeriană pune la dispoziţie 31.000 de locuri către Tel Aviv.

Zborurile au fost suspendate după atacurile dintre Iran și Israel

Wizz Air a suspendat toate zborurile spre și dinspre Tel Aviv, Israel, și spre Amman, Iordania, până în 15 septembrie, anunța compania într-un comunicat în luna iunie.