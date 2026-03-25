Șeful Shell avertizează: Europa ar putea ajunge la raționalizarea combustibilului din aprilie

Directorul executiv al Shell, Wael Sawan, a declarat la o conferință a industriei energetice organizată în Houston că Europa ar putea resimți efectele blocării livrărilor de petrol din Golful Persic în doar câteva săptămâni. Potrivit acestuia, criza energetică, aflată deja în a patra săptămână, a început să afecteze mai întâi țările din Asia de Sud. Impactul s-a extins ulterior către Asia de Sud-Est și Asia de Nord-Est, transmite The Guardian. „Pe măsură ce ne apropiem de luna aprilie, efectele se vor resimți tot mai mult în Europa”, a spus Sawan.

Prețurile la combustibil cresc pe fondul conflictului

Criza a dus deja la creșteri semnificative ale prețurilor pentru unele tipuri de combustibili. Potrivit Shell, prețul kerosenului pentru aviație s-a dublat de la începutul conflictului. Experții din industrie se așteaptă ca presiunea să se extindă în curând asupra motorinei și, ulterior, asupra benzinei. Aceasta se calculează special odată cu apropierea sezonului estival al deplasărilor în Europa și Statele Unite.

În același timp, prețul petrolului a scăzut ușor miercuri, până la aproximativ 100 de dolari pe baril. A fost posibil după ce la începutul săptămânii depășise 114 dolari, în urma informațiilor potrivit cărora Casa Albă ar fi transmis Iranului un plan de pace în 15 puncte.

Avertismentul Shell a fost susținut și de oficiali europeni. Ministrul german al Economiei a declarat la aceeași conferință că Europa ar putea începe să se confrunte cu probleme serioase de aprovizionare cu energie până la sfârșitul lunii aprilie sau începutul lunii mai, dacă conflictul continuă. Oficialul german a afirmat că renunțarea la energia nucleară în Germania a fost o decizie greșită. Europa ar putea fi nevoită să crească importurile de gaz natural lichefiat transportat cu nave speciale, a mai subliniat el.

Impactul asupra economiei globale

Analiștii financiari avertizează că o creștere puternică a prețului petrolului ar putea avea efecte severe asupra economiei mondiale. Larry Fink, directorul executiv al BlackRock, cel mai mare administrator de active din lume, a declarat că dacă tensiunile cu Iranul persistă și prețul petrolului ajunge la 150 de dolari pe baril, economia globală ar putea intra într-o recesiune majoră.

Potrivit acestuia, există două scenarii posibile: fie conflictul se rezolvă și prețul petrolului revine spre nivelul de aproximativ 70 de dolari pe baril, fie tensiunile persistă. Iar acest lucru ar putea menține prețurile la niveluri foarte ridicate pentru mai mulți ani.