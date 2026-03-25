Proiectul de OUG pentru declararea situației de criză pe piața carburanților și limitarea adaosurilor a ajuns iar pe agenda CES. Ce este diferit

Ședința extraordinară a Guvernul României programată marți, la ora 17:00, a fost amânată după ce Consiliul Economic și Social a întârziat avizarea proiectului. Executivul urma să declare criză pe piața carburanților și să adopte măsuri precum limitarea adaosurilor comerciale, restricționarea exporturilor și controlul prețurilor.

Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul energiei, inițiat de Ministerul Energiei, amânat marți, are toate avizele necesare pentru a fi dezbătut de la ora 13:30, potrivit informațiilor CES.

CES nu a discutat marții proiectul de ordonanță de urgență din cauza avizelor vicepremierului Marian Neacșu și Ministerului Justiției, dar acum are avizare interministerială completă și e inclus în propunerile de pe ordinea de zi de miercuri.

Ordonanța de urgență privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul energiei urma să fie adoptată în ședința de marți a Guvernului.

„În urma discuțiilor, s-a decis ca Guvernul să adopte, mâine, o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize”, a anunțat luni Guvernul într-un comunicat de presă.

Operatorii exceptați

Diferența notabilă inclusă în proiectul final ajuns la CES este eliminarea producătorilor din lista celor cărora li de reduce adaosul la jumătate.

Mai exact, între prima și a doua variantă este o diferență de un cuvânt, la articolul 3, în prima este cuvântul „produce”, în a doua a dispărut:

1) Pe durata situației de criză stabilită potrivit art. 1 adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora, este limitat la cel mult 50% din media adaosului comercial practicat în anul 2025 de către fiecare operator economic care produce, importă, distribuie și/sau comercializează astfel de produse.

1) Pe durata situației de criză stabilită potrivit art. 1 adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora, este limitat la cel mult 50% din media adaosului comercial practicat în anul 2025 de către fiecare operator economic care importă, distribuie și/sau comercializează astfel de produse.

Anterior, potrivit proiectului de ordonanță publicat luni seara de Ministerul Energiei, pe durata situației de criză, pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere se instituie măsuri de protecție care se aplică pe o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză.

Potrivit notei de fundamentare, prin proiectul de normativ se propune:

-declararea situației de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere;

-exportul produselor petroliere (benzină și motorină) se poate realizează doar cu acordul ministerului cu atribuții în domeniul economic și ministerul de resort;

-se limitează adaosul comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie și / sau comercializează benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora este limitat la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni calendaristice. Măsura are în vederea evitării unui comportament inadecvat al operatorilor economici şi stoparea unor posibile tendințe de speculă pentru a preveni creșteri nejustificate a prețurilor la aceste produse.

-se instituie măsuri de prevenire a vânzării de produse petroliere la un preț care depășește valorile preţurilor maximale;

-se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conținut de biocarburant din volumele de benzină puse pe piață de la 8% la minim 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecție.