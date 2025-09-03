Titlurile de stat FIDELIS / Începe sesiunea septembrie

Ministerul Finanțelor anunță o nouă sesiune a programului FIDELIS, cu dobânzi de până la 8,20%.

Programul se desfășoară în perioada 5-12 septembrie. Donatorii de sânge au dobânzi preferențiale: un punct procentual la dobândă pentru titlurile de stat cu scadență la doi ani, atât în lei, cât și în euro, precum și praguri minime de subscriere reduse de 10 ori.

Pentru emisiunea în lei, valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei. Pentru emisiunea în euro, valoarea nominală este de 100 de euro.

Pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv de 1.000 de euro.

Titluri de stat Fidelis 2025, sesiunea septembrie. Perioade și dobânzi

2 ani (lei) – dobândă 7,20%

2 ani (lei) donatori – 8,20%

4 ani (lei) – 7,60%

6 ani (lei) – 7,90%

2 ani (euro) – 3,10%

2 ani (euro) donatori – 4,10%

5 ani (euro) – 5,25%

10 ani (euro) – 6,5%

Titluri de stat Fidelis 2025. Condițiile de participare

Cine poate să subscrie la titlurile de stat Fidelis: persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, prin intermediul băncilor partenere: BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, Alpha Bank și Tradeville în parteneriat cu Libra Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori București.

Se percepe comision? Nu, nu se percepe comision de către băncile intermediare. Veniturile obținute din dobânzi și din câștigurile de capital sunt neimpozabile.

Titularul are posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadență, caz în care va primi dobândă aferentă perioade de deținere.

Dobânzi speciale pentru donatorii de sânge

Tranșele dedicate donatorilor de sânge se aplică pentru titlurile de stat în lei și în euro, cu scadențe la doi ani și dobânzi de 8,20% și 4,10%.

Pentru aceștia, pragurile minime de subscriere sunt de zece ori mai mici: de la 5.000 de lei la 500 lei în limita a 100.000 lei și de 100 euro, cu un plafon maxim de 20.000 euro.

Vor beneficia de aceste condiții persoanele care dovedesc că au donat sânge începând cu 1 martie 2025.