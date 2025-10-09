Transgaz derulează și va lansa investiții majore în Timiș, județ important pentru interconectarea României. Ele vor ajuta și Colterm să își reducă dependența de cărbune

Ion Sterian, directorul general al operatorul național de sistem și transport al gazelor naturale, a vizitat, joi, obiective ale companiei și a avut întâlniri cu administrația locală din județul Timiș, care este unul din județe unde sunt prevăzute interconectări majore ale României, menite să ducă la creșterea fluxurilor bidirecționale din zona de sus spre vestul Europei.

În plus, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat că investițiile Transgaz vor ajuta societatea de termoficare a Timișoarei, Colterm, își reducă semnificativ dependența de cărbune pentru a asigura căldura în casele timișorenilor.

Șeful Transgaz a vizitat, joi, Stația de reglare măsurare (SRM) Gaze Timișoara 1, pusă în funcțiune în 2021, și conducta DN 300/400 Timișoara 1/Timisoara 3, care alimentează municipiul.

Cu ocazia vizitei din Timiș, Ion Sterian și echipa Transgaz s-au întâlnit cu președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, și primarii localităților din județ, ocazie cu care a prezentat obiectivele majore ale Tansgaz care sunt finalizate sau se află în faza avansată de execuție.

Dintre acestea, conducta de transport gaze DN 400/300 Timișoara I- Timișoara III este finalizată. Iar conduct DN300 Giroc-Deta-Denta- Moravița are cu termen de finalizare în decembrie 2025.

Interconectarea conductelor lor magistrale de gaze naturale, un proiect major care va lega România și Serbia, respectiv conducta de interconectare gaze DN600 Petrovaselo- Comloșu Mare, urmează să se deruleze procedura de achizitie publică în noiembrie, potrivit informațiilor Mediafax.

Acesta va asigura astfel joncțiunea dintre conducta BRUA și nodul tehnologic Mokrin din Serbia. Potrivit datelor Transgaz, conducta de interconectare ce va fi construită pe direcția Recaș–Mokrin va avea aproximativ 97 kilometri lungime, din care 86 kilometri pe teritoriul României, iar proiectul include și o stație de măsurare a gazelor, pe teritorul României.

Pe teritoriul național, conducta de transport gaze naturale se va cupla la conducta BRUA în Petrovaselo, din Timiș, și va traversa localitățile Recaș, Lenauheim, Remetea Mare, Giarmata, Pișchia, Sânandrei, Orțișoara, Satchinez, Biled, Șandra, Gottlob și Comloșu Mare.

Căldură pentru timișoreni

Alfred Simonis a transmis, printr-un mesaj după întâlnirea cu echipa Transgaz, că societatea de termoficare a Timișoarei, Colterm, va putea să își reducă semnificativ dependența de cărbune pentru a asigura căldura în casele timișorenilor.

Potrivit șefului CJ Timiș, Transgaz va finaliza, în perioada următoare, investițiile într-o conexiune la o rețea care va permite CET Sud să își asigure necesarul de gaz pentru energia termică.

„Am participat astăzi, alături de directorul general al Transgaz România, Ion Sterian, la o întâlnire cu primarii din județul Timiș, ocazie cu care am discutat despre investițiile pe care Transgaz le face în județul nostru, și vorbim de aproape 140 de milioane de lei. Una dintre cele mai importante vești a fost legată de investiția Conductă de transport gaze naturale SRM Timișoara I – SRM Timișoara III prin care se poate asigura alimentarea cu gaze naturale a localităților din zona zero, inclusiv Timișoara, si de care pot beneficia aproape 300.000 de timișeni, peste 125.000 de locuințe si 170 de unități de învățământ. În urma acestei investiții, societatea Primăriei Timișoara – Colterm se va putea conecta la o nouă rețea care are capacitatea necesară pentru a furniza cantitatea de gaz de care orașul are nevoie”, potrivit lui Alfred Simonis.

În plus, președintele CJ Timiș a dat „vesti extrem de bune” și pentru zona de sud a județului, unde oamenii așteaptă de ani buni introducerea gazului. În perioada următoare vor fi finalizate lucrările la conducta de pe traseul Giroc – Jebel – Voiteg – Deta – Denta – Moravița, o investiție de peste 90 de milioane de lei, care va fi dată în folosință în luna decembrie a acestui an.

Transgaz vehiculează circa 90% din totalul gazelor naturale consumate

Compania deține statutul de monopol în transportul gazelor naturale din România și vehiculează circa 90% din totalul gazelor naturale consumate.

Transgaz este o companie controlată de stat, prin Secretariatul General al Guvernului (SGG), care deține 58,5% din acțiuni. În ceea ce privește numărul de acționari, la data de 25 iunie 2025 erau înregistrați 18.460 acționari, cu 684 de acționari mai mulți față de data de 31 decembrie 2024, potrivit raportului citat.

Operatorul național de sistem și transport al gazelor naturale a încheiat primul semestru din 2025 cu un profit net consolidat de 2,82 de ori mai mare față de intervalul similar din 2024 și de 1,96 de ori mai mare, individual pentru societatea-mamă față de își propusese în bugetul de venituri și cheltuieli pentru această perioadă, arată raportul cu rezultatele financiare consolidate la 30 iunie, publicat pe 18 august pe site-ul companiei și al Bursei de Valori București.