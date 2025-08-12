Prima pagină » Economic » „Trei întrebări înainte de a cumpăra o casă”. Testul de bun simț, la Pastila Financiară Financiară by Mediafax 

În ediția din 12 august a emisiunii „Pastila Financiară”, Alexandru Chirilă a propus un „test de bun-simț” în trei întrebări, menit să îi ajute pe cei care iau în calcul o achiziție mare, precum o casă scumpă, să își evalueze corect capacitatea financiară.
Mădălina Dinu
12 aug. 2025, 12:31, Economic

„O familie cu venituri de 10.000 de lei pe lună își poate permite, teoretic, o casă de 250.000 de euro, cu un avans consistent și un credit pe 30 de ani. Întrebarea e dacă este și o decizie înțeleaptă”, a punctat Chirilă.

Cele trei întrebări propuse sunt:

  • Am un plan de pensie finanțat lunar, chiar și după achiziția casei? „Dacă prin cumpărarea casei renunț la acest plan, mai bine nu o mai fac.”
  • Cât de sigure sunt veniturile mele pe toată durata creditului?
  • Care este planul B pentru plata ratei, dacă sursa principală de venit dispare?

Chirilă a subliniat importanța diversificării veniturilor și a pregătirii pentru crize inevitabile: „Pe parcursul a 30 de ani, o criză va apărea cel puțin de două ori. Banca își ia întotdeauna banii prima dată. Și atunci, într-o perioadă de criză, de creșterea șomajului, de scăderea veniturilor, să nu uităm că prima dată plătesc casa. Asta înseamnă că eu am nevoie de un plan B. Cum generez venituri din secunda doi? Ce sunt dispus să fac pentru a genera venituri din secunda doi, în cazul în care am parte de o criză? Pentru că ea, pe parcursul a 30 de ani, va apărea negreșit cel puțin de două ori. Sunt, iată, răspunsurile la întrebarea dacă ne permitem sau nu ne permitem o achiziție mare”, a afirmat Chirilă.

Așadar, achizițiile mari nu se decid doar pe baza posibilității de a plăti o rată, ci pe un plan solid care să reziste în fața imprevizibilului economic.