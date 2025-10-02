Nicușor Dan: Dacă vom avea alegeri, un fenomen precum cel din noiembrie 2024 nu se va mai întâmpla

Dacă vom avea alegeri, un fenomen precum cel din noiembrie 2024 nu se va mai întâmpla, a spus președintele Nicușor Dan.

Președintele Dan a fost întrebat care este diferența între modurile în care au reacționat autoritățile din România și Moldova în cazul influențelor străine asupra alegerilor.

„Moldova a fost mult mai bine pregătită pentru că s-a așteptat să vină ceea ce a venit spre deosebire de România care, inclusiv în 2024, a ajutat Republica Moldova, dar nu și-a închipuit că un atac de magnitudinea celui care a avut loc în România va avea loc. Asta este principala diferență”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a mai spus că o situație precum cea privind alegerile prezidențiale din 2024 nu se poate repeta în România.

„Evident, dacă vom avea alegeri un fenomen precum cel din noiembrie 2024 nu se va mai întâmpla. Dar, în general pe zona de comunicare publică, rețele sociale, mai avem lucruri de făcut”, a precizat Nicușor Dan.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă. Aceasta a fost organizată joi, la Copenhaga, la finalul summit-ului liderilor UE.