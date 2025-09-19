Uber a încheiat un parteneriat pentru a livra mâncare cu ajutorul dronelor

Uber Technologies Inc. a anunțat joi un parteneriat cu serviciul american de livrare de alimente cu ajutorul dronelor Flytrex, iar Uber Eats se așteaptă să înceapă testele pilot pe piețele din Statele Unite până la sfârșitul anului, scrie Baha.

„Tehnologia autonomă transformă mobilitatea și livrarea mai rapid ca niciodată”, a declarat Sarfraz Maredia, președintele Uber pentru mobilitate autonomă și livrare.

„Cu Flytrex, intrăm în următorul capitol – aducând viteza și sustenabilitatea livrării cu drone pe platforma Uber Eats, la scară largă, pentru prima dată. Împreună, vom remodela modul în care alimentele, produsele de proximitate și alte produse esențiale se deplasează prin orașe”, a adăugat el.

Compania a declarat că Flytrex este unul dintre cei patru furnizori de servicii de livrare cu drone autorizați de Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) pentru operațiuni dincolo de linia vizuală de vizibilitate (BVLOS) și că acest lucru va ajuta clienții Uber Eats „să primească comenzi în câteva minute, reducând în același timp congestionarea și emisiile”.