„100.000 de euro şi o casă dacă vii în satul meu”. Lupta primarilor din oraşele italiene

Provincia Trento oferă până la 100.000 de euro celor dispuşi să se mute în satele montane expuse riscului de depopulare, conform Open.

„Îi primim pe toţi cu braţele deschise, dar sper că nimeni nu va pleca”, declară Andrea Pollo, primarul din Dambel, localitate cu doar 400 de locuitori din Val di Non.

În Calabria, 88 de sate participă la un program regional care oferă 5.000 de euro familiilor cu copii minori, angajaţilor care lucrează de acasă şi pensionarilor care îşi mută reşedinţa. Municipalitatea Scigliano promite că „scopul este de a crea rădăcini durabile” în cele nouă centre istorice cu o mie de locuitori din Valea Savuto.

Radicondoli din Toscana oferă până la 20.000 de euro persoanelor sub 40 de ani. „După ce am atins un minim istoric de 904 locuitori în 2021, acum am revenit la 968”, anunţă primarul Francesco Guarguaglini.

Cei din Sardegna oferă bonusuri lunare de 600 de euro până când primul copil împlineşte cinci ani şi 400 de euro pentru al doilea, cu condiţia să te muţi într-o localitate cu sub 5.000 de locuitori pentru cel puţin cinci ani.

Popularele „case de un euro” continuă să atragă atenţia internaţională. În Penne din provincia Pescara s-au primit „sute de apeluri şi 1.700 de e-mailuri într-o săptămână, în principal din Asia”, iar primele trei case au fost acordate familiilor din Marea Britanie, Olanda şi Germania.

Condiţiile variază, dar majoritatea cer mutarea în termen de 90 de zile şi rămânerea în localitate pentru minimum cinci ani.