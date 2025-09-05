Accident cumplit în Sri Lanka: Un autobuz s-a prăbușit într-o prăpastie, 15 morți și 16 răniți

Conform AP, un grav accident rutier a avut loc joi noapte, în apropierea orașului Wellawaya, situat la aproximativ 280 de kilometri est de capitala Colombo.

Un autobuz cu aproape 30 de pasageri a pierdut controlul, a lovit un alt vehicul și balustradele drumului, apoi s-a prăbușit într-o prăpastie de aproape 300 de metri, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Fredrick Wootler.

Impactul a provocat moartea a 15 persoane și rănirea altor 16, printre victime aflându-se și cinci copii.

Imagini difuzate de televiziunile locale arată autobuzul complet distrus la baza prăpastiei, în timp ce soldații încercau să scoată rămășițele vehiculului.