Acordul UE-Mercosur, oportunităţi mai bune pentru râvnita carne argentiniană

Deşi acordul, odată intrat în vigoare, va avea un impact pozitiv amplu asupra agroindustriei argentiniene, exporturile de carne de vită sunt privite ca unele dintre cele mai avantajate de pactul dintre cei douăzeci şi şapte şi blocul fondat în 1991 de Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay, scrie EFE.

Experţi şi oameni de afaceri din sector consultaţi de EFE coincid că nu va exista un val de carne argentiniană în UE, însă vor exista beneficii prin reducerea tarifelor.

„Ceea ce se schimbă prin acord nu este cantitatea. Nu este vorba să luăm locul altora, ci să oferim un produs de o calitate excelentă, care este consumat deja în Europa de 25 de ani”, a spus pentru EFE Carlos José Colombo, director al firmei zootehnice Colombo y Magliano şi preşedinte al Pieţei Agrozootehnice din oraşul Cañuelas, cea mai mare piaţă de comercializare a bovinelor vii din Argentina.

Acordul prevede ca UE să acorde Mercosur o cotă de 99.000 de tone echivalent carcasă cu os (aproximativ 76.000 de tone în greutate de produs pp) pentru acces pe piaţa europeană cu o taxă vamală preferenţială care va scădea la 7,5 % într-o perioadă de cinci ani.

„Deşi nu va fi imediat, este o oportunitate de a creşte participarea pe piaţa UE, care plăteşte preţuri foarte bune pentru produse de înaltă calitate”, a afirmat pentru EFE Paloma Fontana, analist de pieţe zootehnice al consultanţei AZ Group.

Ţările Mercosur (toate producătoare şi exportatoare de carne de vită) vor trebui să cadă de acord cum îşi împart această cotă pentru livrări către UE, bloc care s-a situat în 2025 drept al şaselea importator mondial de carne de vită, cu 425.000 de tone, potrivit datelor Departamentului de Agricultură al SUA (USDA).

Eliminarea taxei vamale pentru exporturile către UE

În prezent, exporturile argentiniene de carne către UE din afara contingentelor plătesc o taxă vamală de până la 50 %.

„În volumul total exportat de Argentina în lume, cotele UE înseamnă o cantitate mică, dar sunt cărnuri de calitate şi cu preţ ridicat, iar toate acestea se adaugă posibilităţilor de export ale ţării”, a declarat Fernando Canosa, producător agricol şi director al consultanţei Conocimiento Ganadero.

Acordul stabileşte, de asemenea, eliminarea taxei vamale pentru exporturile către UE în cadrul aşa-numitei contingente Hilton, exclusivă pentru livrări de carne de vită de înaltă calitate şi în baza căreia Argentina exportă în prezent pe piaţa europeană 29.500 de tone cu un tarif de 20 %.

„Ţinând cont de volumul pe care îl are Argentina în cadrul contingentului Hilton, la un preţ de între 16.000 şi 17.000 de dolari tona, eliminarea taxei ar implica o economie de circa 100 milioane de dolari”, a spus pentru EFE Víctor Tonelli, consultant specializat în sectorul zootehnic.

Stimulente şi prudenţă

Conform USDA, Argentina este al şaselea producător mondial de carne de vită (după SUA, Brazilia, China, UE şi India) şi al cincilea exportator (după Brazilia, Australia, India şi SUA).

Potrivit celor mai recente date ale Camerei Industriei şi Comerţului de Carne din Argentina, volumul de carne de vită exportat de ţară în primele zece luni din 2025 a scăzut cu 9,6 % în ritm anual, la 477.230 tone pp, dar veniturile au crescut cu 26,6 %, la 699,5 milioane de dolari.

China este cel mai important destinatar al cărnii de vită argentiniene, urmată de Israel şi Statele Unite. Apoi vin principalii clienţi europeni: Germania şi Ţările de Jos.

Pentru Fontana, din moment ce acordului îi rămâne încă să treacă prin procesul de ratificare parlamentară pentru a intra în vigoare, înţelegerea cu UE funcţionează, deocamdată, ca un „stimul pentru producători” pentru consolidarea producţiei de tauri grei de înaltă calitate şi asigurarea aprovizionării cu carne spre UE.

În pofida entuziasmului privind semnarea acordului, experţi şi oameni de afaceri sunt precauţi, avertizaţi că rezistenţa la tratat în multe ţări europene producătoare agricole ar putea întârzia sau chiar zădărnici ratificarea parlamentară.

„Este un prim pas, un bun semn, o veste bună, dar mai este încă un drum lung pentru a şti unde şi cum se va concretiza cu adevărat acordul”, a afirmat Colombo, care a subliniat că „vita argentiniană este considerată una dintre cele mai bune din lume”.