AIE: Piața petrolului ar putea intra într-o fază critică în următoarele luni

Directorul executiv al AIE, Fatih Birol, a declarat că situația s-a agravat semnificativ în aprilie. Dacă în martie au fost livrate încă transporturi încărcate înainte de izbucnirea conflictului, în aprilie nu au mai fost încărcate noi cantități de petrol. Această ruptură în aprovizionare indică o perturbare severă, care nu este încă reflectată complet în prețurile de pe piață, transmite Euronews.

Piața petrolului: pierderi majore de producție

Potrivit AIE, aproximativ 13 milioane de barili pe zi au fost deja pierduți din piață. Comparativ, pierderile de gaz generate de invazia Rusiei în Ucraina au fost semnificativ mai mici, ceea ce subliniază amploarea actualei crize. Fatih Birol a avertizat că situația s-ar putea agrava, iar impactul asupra economiei globale va deveni din ce în ce mai vizibil. Peste o treime din cele peste 80 de facilități energetice afectate în regiune au suferit daune severe. Repunerea lor în funcțiune ar putea dura până la doi ani, ceea ce prelungește incertitudinea pe termen mediu. AIE a transmis că este pregătită să intervină prin eliberarea rezervelor strategice, dacă situația o va impune.

Presiuni suplimentare asupra economiei globale

Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială analizează scenarii privind impactul economic al conflictului. Instituțiile financiare internaționale au pregătit deja zeci de miliarde de dolari pentru a susține economiile afectate. În paralel, producția OPEC a scăzut puternic, iar blocarea Strâmtorii Ormuz continuă să afecteze fluxurile globale de energie. Fatih Birol a descris situația drept „cea mai mare criză de securitate energetică din istorie”. El a subliniat că niciun stat nu este imun la efectele acestei crize, iar durata conflictului va determina amploarea impactului economic. În acest context, evoluția prețurilor petrolului rămâne unul dintre cei mai importanți indicatori pentru economia globală în lunile următoare.