Alegeri în Jamaica: Premierul Andrew Holness obține un al treilea mandat, opoziția recunoaște victoria

Rezultatele preliminare arată că Partidul Muncitoresc din Jamaica (JLP) condus de Holness a câștigat cel puțin 34 de mandate, în timp ce Partidul Național al Poporului (PNP), condus de Mark Golding, a obținut 29 de mandate, potrivit AP. Golding a recunoscut înfrângerea într-un discurs scurt, exprimându-și dezamăgirea față de rezultat.

La alegeri au participat și Partidul Progresist din Jamaica, Congresul Unit al Independenților și nouă candidați independenți. Prezența la vot a fost de 38,8%, ușor peste cea din 2020, cu peste 2 milioane de alegători înscriși pe o populație totală de 2,8 milioane. Camera Reprezentanților are 63 de locuri, iar partidul care obține majoritatea desemnează prim-ministrul.

Mandatul lui Holness a fost marcat de o reducere cu 43% a omuciderilor în acest an, datorită confiscărilor de arme și unei prezențe sporite a forțelor de securitate. Partidul Muncitoresc a pus accent și pe responsabilitatea fiscală, rata scăzută a șomajului și continuitatea guvernării.

În campanie, Holness a promis dublarea salariului minim, o măsură criticată de sectorul privat, în special de industria turismului, care contribuie cu o treime din PIB-ul țării. Opoziția, prin PNP, a promis reforme sociale și majorarea pragului impozitului pe venit pentru a sprijini clasa muncitoare.