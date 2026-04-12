Alegeri Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune capăt lui Viktor Orbán după 16 ani de putere

Alegeri în Ungaria. Programul de vot și când vin primele rezultate ale alegerilor din Ungaria

Secțiile de vot se deschid la ora 6:00 și se închid la ora locală 19:00 ( 20:00 ora României), iar primele indicii clare despre rezultat ar urma să apară târziu în cursul serii.

Potrivit celor mai recente sondaje independente, partidul Tisza, condus de Péter Magyar, conduce în majoritatea măsurătorilor de opinie înaintea Fidesz, formațiunea lui Viktor Orbán.

Tisza are un avans confortabil în cele mai multe sondaje, deși analiștii avertizează că numărul mare de nehotărâți, redesenarea circumscripțiilor în favoarea puterii și votul maghiarilor din afara granițelor fac ca deznodământul să rămână imprevizibil.

Pentru Viktor Orbán, scrutinul de duminică este cel mai greu test electoral din ultimii 16 ani. Premierul ungar, susținut public de Donald Trump și privit favorabil la Moscova, a construit în jurul său un sistem politic pe care criticii îl descriu drept „democrație iliberală”, în timp ce opoziția speră că nemulțumirea legată de stagnarea economică, costul vieții și acuzațiile de corupție va produce schimbarea.

Péter Magyar, fost apropiat al sistemului Fidesz și astăzi principalul rival al lui Orbán, și-a construit campania în jurul promisiunilor de combatere a corupției, deblocare a fondurilor europene înghețate și reparare a relației Budapestei cu Occidentul. El a prezentat votul ca pe o alegere între continuarea derivei autoritare și readucerea Ungariei mai aproape de nucleul european.

Ce se alege, de fapt, în Ungaria

Ungaria este o republică parlamentară, iar puterea exectutivă este la premierul ce este votat de Parlament. Alegătorii vor vota astăzi noul Parlament.

Legislativul are 199 de locuri: 106 mandate sunt atribuite în circumscripții uninominale, prin vot direct, iar alte 93 provin de pe liste naționale de partid și ale minorităților. Pragul electoral pentru partide este de 5%. După alegeri, președintele țării convoacă noul Parlament, iar premierul este desemnat prin votul deputaților.

Sistemul electoral ungar este considerat unul complicat și avantajos pentru partidul aflat la putere. Chiar dacă opoziția conduce în sondaje, distribuirea mandatelor nu depinde strict de scorul național, iar harta circumscripțiilor și mecanismul de conversie a voturilor pot produce un rezultat diferit de imaginea oferită de sondaje.

Votul din diaspora poate conta din nou

Un element important al alegerilor din Ungaria îl reprezintă votul maghiarilor din afara țării. Potrivit datelor oficiale, aproape 500.000 de cetățeni maghiari fără domiciliu în Ungaria s-au înregistrat pentru scrutinul din 2026. Aceștia votează prin corespondență pe listele de partid. În mod tradițional, această categorie de alegători a susținut masiv Fidesz, ceea ce ar putea avea din nou un rol important într-o cursă strânsă.

În anul 2022, la ultimele alegeri din Ungaria, diaspora a trimis prin corespondență 261.566 de voturi. Dintre acestea, 247.957 au mers la lista Fidesz–KDNP. Circa 190.000 erau ale maghiarilor din România, dintre care, în jur de 90% pentru formațiunea lui Viktor Orbán.

Un al doilea bazin electoral important al diasporei ungare se află în Serbia. La alegerile din 2022, din această țară au fost exprimate aproximativ 47.000 de voturi, dintre care aproape 94% au mers către Fidesz–KDNP, adică în jur de 42.000.

În Slovacia, deși trăiesc aproximativ 420.000 de etnici maghiari, interdicția privind dubla cetățenie reduce semnificativ numărul celor care pot participa la scrutinul din Ungaria.

Alegeri Ungaria. Cine este Péter Magyar: fost insider al sistemului Orbán și principalul său rival

În vârstă de 45 de ani, Péter Magyar este un avocat și fost diplomat care, până recent, a făcut parte din cercurile apropiate puterii de la Budapesta. Ascensiunea sa politică a început în 2024, după scandalul de grațiere care a dus la demisia fostei președinte Katalin Novák și a fostei ministre a Justiției Judit Varga. Atunci, Magyar s-a rupt public de Fidesz și a început să acuze sistemul construit de Viktor Orbán de corupție și propagandă.

Partidul său, Tisza, a crescut rapid și a obținut 30% la alegerile europene din 2024, devenind principalul vehicul politic al opoziției. În actuala campanie, Magyar a combinat un mesaj conservator pe teme precum migrația și securitatea granițelor cu o agendă proeuropeană, centrată pe stat de drept, reforme instituționale și relansare economică.