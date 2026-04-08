Nicușor Dan, despre alegerile din Ungaria: Nu fac speculații, dar blocajele din UE sunt inadmisibile

Întrebat despre faptul că a criticat anterior blocarea împrumutului pentru Ucraina și despre efectele unei posibile noi victorii a premierului ungar Viktor Orbán, șeful statului a spus că își menține poziția.

„Da, și îl critic în continuare. Ce poate să creadă cetățeanul european în momentul în care 27 de lideri europeni se întâlnesc în decembrie și spun că vor acorda un sprijin de 90 de miliarde pentru Ucraina, iar trei luni mai târziu spun că nu pot trimite banii pentru că se opune Ungaria? Asta este inadmisibil”, a declarat, miercuri, Nicușor Dan.

Președintele a precizat că nu dorește să facă speculații privind rezultatul alegerilor din Ungaria.

„Una peste alta, și sunt foarte multe nuanțe aici, este o problemă cu procesul de decizie în Uniune. Este o problemă când cineva abuzează de mecanismul de unanimitate”.

Întrebat dacă se poate discuta despre o schimbare a mecanismului în perioada următoare, președintele a spus că „discuția a pornit deja. În fază incipientă nu există propuneri tehnice pe masă, dar discuția a pornit deja, tocmai de la neajunsurile pe care le-am observat acum, în cazul Ungariei”.