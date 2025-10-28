Forțele ruse de apărare antiaeriană au doborât din greșeală propriul elicopter de luptă Ka-52, în timpul ultimului atac cu drone ucrainene desfășurat pe teritoriul Rusiei, anunță mai multe canale de Telegram pro-ruse, printre care Aviahub și Voevoda Veshchaiet.

Este cel puțin al 17-lea caz de acest gen, calculează publicația The Insider, care adaugă și că, odată cu elicopterele, forțele ruse își ucid propriii oameni.

Pierderile Rusiei

Până acum, 12 avioane și cinci elicoptere a pierdut Rusia în astfel de atacuri, potrivit publicației The New Voice of Ukraine.

Pe 29 septembrie, forțele ucrainene au distrus un elicopter rusesc Mi-8, cu ajutorul unei drone FPV.

Pe 28 octombrie, Rusia a pierdut aproximativ 1.060 de soldați, șase tancuri, opt sisteme de artilerie și două sisteme de lansare multiplă de rachete, după informațiile furnizate de Statul Major General al Ucrainei, preluat de sursa citată.