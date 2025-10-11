Amenințările SUA pentru țările care susțin noul plan pentru reducerea emisiilor maritime

Avertismentul vizează inițiativa Organizației Maritime Internaționale, care a propus limitarea gazelor cu efect de seră generate de transportul maritim internațional.

Potrivit unei declarații comune transmise vineri de secretarul de stat Marco Rubio, secretarul pentru energie Chris Wright și secretarul pentru transporturi Sean Duffy, Washingtonul este pregătit să aplice restricții de viză, taxe suplimentare și sancțiuni economice împotriva statelor care sprijină propunerea.

„Administrația SUA respinge fără echivoc această propunere și nu va tolera nicio acțiune care să crească costurile pentru cetățenii noștri, furnizorii de energie, companiile de transport și clienții acestora sau pentru turiști”, au transmis oficialii americani, citați de Reuters.

Între protejarea climei și costuri

SUA consideră că planul „Net-Zero Framework”, care urmărește introducerea unor taxe internaționale pentru emisiile de carbon din transportul maritim, ar institui „un regim fiscal global neautorizat”, impunând penalități financiare dure și inechitabile asupra statelor membre, cu riscuri mari pentru economia mondială.

Votul asupra propunerii este programat pentru săptămâna viitoare, iar miza este uriașă: sectorul transportului maritim gestionează aproximativ 80% din comerțul mondial și generează circa 3% din emisiile globale de gaze cu efect de seră.

Opiniile din industrie sunt însă împărțite: companiile de transport susțin necesitatea unui cadru global unitar pentru accelerarea decarbonizării, în timp ce marile companii petroliere vorbesc despre „consecințe economice grave”.

Represalii economice și diplomatice

„Propunerea prezintă riscuri semnificative pentru economia mondială”, susțin oficialii americani și amenință că Washingtonul „va lua măsuri” împotriva oricărei țări care susține politicile climatice „motivate de activism”.

Printre represaliile analizate se numără blocarea accesului navelor acelor state în porturile americane, impunerea de taxe suplimentare și sancțiuni care ar viza oficiali guvernamentali.

Susținătorii planului Organizației Maritime Internaționale spun că, fără un acord global, industria maritimă se va confrunta cu reguli fragmentate și costuri tot mai mari, fără să obțină reducerea efectivă a emisiilor.