Armata Belgiei a primit ordinul de a doborî dronele care survolează bazele aeriene

Anunțul a fost dat de șeful Statului Major al Armatei Belgiei, Frédéric Vansina, notează European Pravda, citând agenția de presă Belga.

Șeful Armatei Belgiei a precizat că programul de apărare împotriva dronelor „este implementat într-un ritm accelerat” și că planul detaliat va fi prezentat în curând guvernului Belgiei.

În prezent, resursele Belgiei pentru combaterea dronelor neidentificate – inclusiv sisteme de detectare, dispozitive de bruiaj și puști anti-drone – rămân limitate.

Potrivit oficialului belgian, armata va doborî dronele, dacă acestea vor apărea desupra bazelor militare.

„S-a dat ordinul să fie doborâte”, a declarat el, luni, în timpul unei ceremonii organizate cu ocazia sosirii unui nou vas militar în Zeebrugge.

Vansina, șeful armatei belgiene a precizat că dronele pot fi doborâte numai dacă procedeul se poate realiza în condiții de siguranță și „fără a provoca daune colaterale”.

În cursul săptămânii trecute, mai multe drone au fost observate deasupra bazei militare Kleine Brogel din sudul Belgiei, locație unde ar fi stocate arme nucleare americane.