Atac cu rachete iraniene asupra orașelor Dimona și Arad din Israel, în apropierea unei instalații nucleare: 175 de răniți

Echipele de salvare israeliene afirmă că peste 100 de persoane au fost rănite în urma atacurilor cu rachete iraniene asupra orașului Dimona din sudul țării, unde se află principala instalație nucleară a Israelului, și asupra orașului vecin Arad, într-una dintre cele mai dramatice escaladări de la începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Televiziunea de stat iraniană a prezentat atacurile de sâmbătă ca o „răspuns” la ceea ce a numit un atac asupra complexului de îmbogățire nucleară Natanz din Iran, care a avut loc mai devreme în aceeași zi, marcând o nouă fază dură de represalii reciproce în conflict, aflat acum în a patra săptămână, potrivit Al Jazeera.

Cel puțin 88 de persoane au fost rănite în Arad, dintre care 10 în stare gravă, potrivit serviciilor de urgență israeliene, fiind raportate pagube extinse în centrul orașului.

Alte 39 de persoane au fost rănite în Dimona, printre care un băiat de 10 ani care, potrivit paramedicilor, se afla în stare critică, cu multiple răni, după ce mai multe clădiri rezidențiale au fost distruse.

O seară „dificilă” pentru Israel

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu, referindu-se la atacuri, a calificat seara drept una „dificilă” pentru Israel și a promis din nou că va continua atacurile asupra Iranului, unde atacurile americane și israeliene din 28 februarie au ucis peste 1.500 de persoane, inclusiv peste 200 de copii, potrivit presei de stat iraniene.

Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat că sistemele de apărare aeriană ale Israelului au fost activate în timpul atacurilor, dar nu au reușit să intercepteze unele dintre rachete, chiar dacă acestea nu erau „speciale sau necunoscute”.

„Atât la Dimona, cât și la Arad, au fost lansate rachete de interceptare care nu au reușit să lovească amenințările, ceea ce a dus la două lovituri directe ale rachetelor balistice cu focoase de sute de kilograme”, au declarat pompierii.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a transmis că nu a primit nicio indicație privind avarierea Centrului de Cercetare Nucleară Shimon Peres Negev din Dimona și că nu au fost detectate niveluri anormale de radiații în zonă.

Reacția Agenției de supraveghere nucleare

Agenția de supraveghere nucleară a declarat că monitorizează îndeaproape situația, directorul general Rafael Grossi insistând asupra faptului că „trebuie respectată o maximă reținere militară, în special în vecinătatea instalațiilor nucleare”.

Imaginile filmate de martori și verificate de Al Jazeera, care are interdicție de a opera în Israel, au arătat o rachetă lovind orașul, urmată de o explozie puternică.

Cursurile școlare din Consiliul Regional Ramat Negev din împrejurimi au fost suspendate pentru ziua următoare.

Sâmbătă dimineață, armata israeliană a anunțat că a lovit o unitate de cercetare și dezvoltare de la Universitatea Malek Ashtar din Teheran, despre care a afirmat că a fost folosită pentru dezvoltarea de componente pentru arme nucleare și rachete balistice.

Dimona se află în centrul programului nuclear al Israelului de când centrul său de cercetare, construit în secret cu ajutorul Franței, a fost inaugurat acolo în 1958.