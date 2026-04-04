Atac iranian în centrul Israelului: o persoană a fost rănită

Un atac cu rachete lansat de Iran asupra centrului Israelului a provocat pagube în mai multe orașe și a dus la rănirea unei persoane, potrivit presei locale preluate de Al-Jazeera.

O persoană rănită și pagube extinse

Conform agenției de știri israeliene Walla, o persoană a fost rănită de cioburi de sticlă în Bnei Brak, în apropiere de Tel Aviv.

Fragmente provenite dintr-o rachetă interceptată au căzut în 17 locații diferite, provocând distrugeri.

În Rosh Haayin un impact într-o zonă rezidențială a produs pagube semnificative. A fost raportată o pană de curent.

Fragmente din rachetă au fost găsite în apropierea unei grădinițe.

Clădiri afectate și incendii

Potrivit Ynet News, o clădire s-a prăbușit în Ramat Gan, mai multe drumuri au fost afectate în Givatayim și Tel Aviv și alte mașini au fost incendiate în Bnei Brak.

Atacuri și în sudul țării

În paralel, un alt atac cu rachete asupra sudului Israelului a provocat un incendiu într-o zonă industrială din regiunea Negev.

Situația rămâne tensionată

Atacurile vin pe fondul escaladării conflictului dintre Iran și Israel, iar autoritățile continuă să evalueze pagubele și riscurile pentru populație.

Situația rămâne în evoluție.