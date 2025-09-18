Atacul asupra Qatarului: Avioanele de luptă israeliene au lansat rachetele balistice din Marea Roșie

Metodă folosită a fost una nouă, probabil concepută pentru a depăși apărarea aeriană a țării bogate în energie și pentru a evita intrarea în spațiul aerian al oricărei națiuni din Orientul Mijlociu.

Atacul din 9 septembrie, care a ucis șase persoane în capitala Qatarului, Doha, a răsturnat luni întregi de diplomație mediate de națiunea din Peninsula Arabică pentru a ajunge la un armistițiu în războiul dintre Israel și Hamas, care a devastat Fâșia Gaza timp de aproape doi ani. La aproximativ o săptămână după lansarea rachetelor, Israelul a început o ofensivă terestră împotriva orașului Gaza. Acest lucru a reaprins furia în regiune cu privire la război, în timp ce atacul de la Doha a stârnit temeri în alte țări că și ele ar putea fi lovite.

Armata israeliană a profitat de elementul surpriză, trăgând într-o direcție probabil neașteptată de Qatar sau de Statele Unite, al căror cartier general din Orientul Mijlociu operează din baza aeriană Al Udeid din Qatar.

Chiar dacă aceste țări ar fi știut, experții spun că bateriile de rachete Patriot din Qatar probabil nu ar fi putut intercepta rachetele care se deplasează prin spațiu cu o viteză de câteva ori mai mare decât cea a sunetului.

„Probabil vorbim de câteva minute de la lansare până la impact, deci nu foarte mult”, a spus Sidharth Kaushal, expert în rachete și cercetător senior la think tank-ul Royal United Services Institute din Londra. „Chiar dacă (bateriile Patriot) le-ar fi detectat, interceptarea ar fi fost o chestiune de noroc în acel moment”.