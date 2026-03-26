Atacuri ale Iranului în Israel, dar și Cisiordania. Două persoane, rănite, iar mai multe case, avariate

În două comunicate separate, la un interval de aproximativ 20 de minute, armata a afirmat că a „identificat rachete lansate din Iran către teritoriul Statului Israel”.

„Sistemele de apărare sunt în funcțiune pentru a intercepta amenințarea”, potrivit comunicatelor citate de France24.

După primul atac, armata a declarat că oamenilor „li se permite acum să părăsească spațiile protejate din toate zonele țării”.

În urma atacurilor, două persoane au fost ușor rănite în orașul Kafr Qassem, situat în centrul țării, potrivit serviciului israelian de urgență Magen David Adon.

De asemenea, mai multe case au fost avariate. Primarul orașului, Haitham Taha, a precizat că pagubele au fost cauzate de muniții cu dispersie.

Centrul Israelului a fost, de asemenea, ținta unor atacuri în timpul nopții din Liban, unde gruparea Hezbollah, susținută de Iran, a revendicat o serie de atacuri care au vizat obiective militare. Presa israeliană a declarat că șase rachete au fost interceptate.