Atacurile israeliene ucid alți 32 de palestinieni în Gaza. Netanyahu refuză armistițiul

Atacurile au avut loc la câteva ore după ce Netanyahu a declarat la Adunarea Generală ONU că Israelul „trebuie să termine treaba” împotriva Hamas.

Zeci de delegați au părăsit sala în masă când premierul israelian a început să vorbească.

Cel mai grav atac a distrus o casă din cartierul Tufah din orașul Gaza, ucigând 11 persoane, mai mult de jumătate femei și copii. Alte patru persoane au murit într-un raid aerian asupra taberei de refugiați Shati, relatează AP.

Presiunea internațională asupra Israelului crește, cu tot mai multe țări recunoscând statul Palestina.

Președintele Trump a declarat că SUA sunt aproape de un acord pentru încetarea luptelor, el urmând să se întâlnească cu Netanyahu luni.

Spitalele din orașul Gaza sunt pe punctul prăbușirii, două clinici fiind distruse și două spitale închise. Organizația Medici Fără Frontiere și-a suspendat activitățile din cauza pericolului extrem.

Campania israeliană a ucis peste 65.000 de palestinieni și a rănit peste 167.000, conform Ministerului Sănătății din Gaza.