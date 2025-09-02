Au furat din 27 de biserici catolice: trei suspecți au fost arestați luni de jandarmii francezi

Zeci de biserici catolice din Landes și Pyrénées-Atlantiques au fost vizate de hoți. Trei persoane au fost reținute, iar ancheta scoate la iveală o rețea bine organizată.

Într-o anchetă de amploare declanșată în urmă cu patru luni, jandarmii din Landes au reținut luni seara trei indivizi implicați în furturi comise în cel puțin 27 de biserici din departamentele Landes și Pyrénées-Atlantiques, ambele situate în sud-vestul Franței. Cei trei se aflau într-un vehicul care a fost oprit de forțele de ordine în apropierea orașului Dax. În urma percheziției, autoritățile au găsit mai multe obiecte religioase furate chiar în acea zi.

„În fiecare locaș de cult, tabernacolul era sistematic forțat, iar potirele sau ciboriile erau sustrase”, a precizat Parchetul din Dax, citat de Le Figaro.

Bisericile izolate, pradă ușoară pentru hoți

Potrivit anchetatorilor, valul de furturi a început în luna mai și a vizat în special biserici izolate, slab supravegheate, din zone rurale. Ancheta, deschisă la inițiativa autorităților judiciare locale, a permis urmărirea suspecților timp de mai multe săptămâni.

Presa franceză relata în luna august că cel puțin 7 biserici din Pyrénées-Atlantiques au fost jefuite în numai câteva zile, iar obiecte sfinte, unele din metale prețioase, au fost furate. „Pentru noi, nu e doar un simplu furt, ci o formă de sacrilegiu”, declara atunci un reprezentant al comunității religioase din Béarn, regiune istorică din sud-vestul Franței care face parte din același departament Pyrénées-Atlantiques.

De la jaf la sacrilegiu

În unele cazuri, furturile au fost însoțite de acte de profanare, inclusiv spargerea tabernacolelor sau împrăștierea ostiilor consacrate, ceea ce a amplificat revolta în rândul credincioșilor.

Furturile semnalate în Landes și Pyrénées-Atlantiques au avut loc în biserici romano-catolice, lucru confirmat de prezența obiectelor liturgice specifice precum tabernacolul, ciboriul și potirul. Zonele vizate de hoți, Béarn, Țara Bascilor franceză sau Landes, sunt istorice și profund catolice, cu sute de biserici vechi, multe dintre ele slab securizate.

Deși ancheta este în desfășurare, autoritățile au anunțat că cei trei suspecți sunt încă în arest preventiv, care poate dura până la 48 de ore. Procuratura nu a oferit încă detalii despre eventualele acuzații formale.