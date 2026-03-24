Australia și Uniunea Europeană au semnat un amplu acord de liber schimb

Acordul a fost semnat la Canberra de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese.
Laurentiu Marinov
24 mart. 2026, 02:42, Știri externe

Australia și Uniunea Europeană (UE) au semnat marți la Canberra un acord de liber schimb amplu, punctul culminant al anilor de negocieri, potrivit Le Figaro.

Acordul a fost semnat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de prim-ministrul australian, Anthony Albanese, în cadrul unei ceremonii din capitala Australiei.

Australia și UE au convenit, de asemenea, să își consolideze cooperarea în domeniul apărării în fața „provocărilor actuale de securitate”, au declarat cei doi parteneri. Aceștia vor colabora pentru a „îmbunătăți cooperarea în domeniul securității maritime, al securității cibernetice, al combaterii amenințărilor hibride și al combaterii manipulării informațiilor și a interferențelor străine”, a precizat Comisia Europeană într-un comunicat.

ANALIZĂ Cine (mai) conduce Iranul?
G4Media
Te trezești peste noapte, în jurul orei 03:00? Ce spune un expert despre acest fenomen: „Corpul nostru va crede că este o problemă”
Gandul
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport
Prima țară din NATO care va integra dronele în toate unitățile militare: „Trebuie să modernizăm și să adaptăm constant sistemele”
Libertatea
Alertă alimentară înainte de Paște! Carne contaminată cu Salmonella. S-au retras peste 50 de kilograme din magazine
CSID
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Promotor