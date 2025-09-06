Autoritățile chineze încearcă să limiteze popularitatea „micro-telenovelelor” pe rețele sociale. Fenomenul s-a răspândit chiar și în România

Fenomenul „micro-telenovelelor” – episoade video de 1-3 minute, filmate în format vertical – a cunoscut o creștere spectaculoasă în China, iar acum se răspândește și pe piețe externe. Popularitatea acestui format este atât de mare încât, potrivit unui raport al Biroului de Radio și Televiziune din Beijing, în 2024 valoarea sectorului a depășit 7 miliarde de dolari, întrecând pentru prima dată încasările anuale ale cinematografiei chineze, scrie EFE.

Aceste producții comprimate în arcuri narative de 40 până la 100 de episoade mizează pe ritm alert, întorsături frecvente și „momente-hook” la fiecare 60-90 de secunde, pentru a menține atenția publicului. Lansarea este rapidă, cu episoade aproape zilnice, algoritmii platformelor recompensând actualizările constante. „Se potrivesc vieții accelerate de azi și sunt perfecte pentru vizionarea în pauze sau drumuri scurte”, a explicat un regizor pentru presa chineză.

Modelul de business: microplăți sub 50 de cenți cu abonament

Publicul țintă este format în special din femei (peste 60%), iar mai bine de jumătate dintre spectatori au între 25 și 34 de ani. Consumul explodează în orele de vârf și în weekend, iar preferința majoritară este pentru episoade de 3-5 minute. Consultanța Meilande arată că 70% dintre utilizatori provin din medii cu venituri mici și medii, fiind în special studenți sau tineri angajați.

Modelul de business se bazează pe microplăți: prețurile încep de la 0,08 dolari pe episod, cu abonamente săptămânale sau lunare. Pe platforme precum Douyin (TikTok-ul chinezesc) circulă fragmente gratuite, menite să atragă publicul spre aplicații dedicate, precum ReelShort sau DramaBox.

În pofida restricțiilor, micro-telenovelele continuă să cucerească planeta

Expansiunea rapidă a atras însă și atenția autorităților. Administrația Națională de Radio și Televiziune a introdus din februarie 2025 reguli stricte, obligând producătorii să obțină licențe înainte de difuzare. Măsurile vin pe fondul criticilor privind calitatea scăzută și conținutul „vulgar” al unor serii. De pildă, în timpul sărbătorilor de 1 mai, peste 2.000 de episoade au fost retrase, iar o microserie despre o femeie care naște 99 de copii – cu 45 milioane de vizualizări – a fost eliminată de pe platforme.

În pofida restricțiilor, micro-telenovelele continuă să câștige teren la nivel global. În America Latină, aplicațiile dedicate au înregistrat aproape 100 de milioane de descărcări în primul trimestru din 2025, cu titluri traduse în spaniolă care atrag milioane de vizualizări. Experții cred că formatul are un potențial imens, întrucât, la nivel mondial, rata de penetrare este de doar 5-10%, comparativ cu 60% în China.