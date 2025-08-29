Autoritățile spun că atacatorul școlii din Minneapolis era „obsedat de ideea de a ucide copii”

Robin Westman, care a ucis doi copii și a rănit alți 18, nu părea să aibă un motiv anume, potrivit șefului poliției din Minneapolis, Brian O’Hara. „Atacatorul părea să ne urască pe toți”, a declarat acesta joi, adăugând: „Mai presus de orice, atacatorul a vrut să ucidă copii”.

Copiii uciși au fost identificați de familie ca fiind Fletcher Merkel, de opt ani, și Harper Moyski, de zece ani. „Ieri, un laș a decis să ne ia fiul de opt ani, Fletcher”, a spus tatăl său, Jesse Merkel, presei. „Fletcher își iubea familia, prietenii, pescuitul, gătitul și orice sport pe care avea voie să-l practice”. A continuat: „Îmbrățișați-vă și sărutați-vă copiii mai mult astăzi. Te iubim, Fletcher. Vei fi mereu cu noi”, a spus el, cu lacrimi în ochi.

Părinții lui Harper Moyski, Michael Moyski și Jackie Flavin, au declarat că fiica lor „era o fetiță de zece ani luminoasă, plină de bucurie și profund iubită, al cărei râs, bunătate și spirit i-au atins pe toți cei care au cunoscut-o”. „Ca familie, suntem zdrobiți, iar cuvintele nu pot exprima profunzimea durerii noastre”, au spus ei, adăugând că speră „ca amintirea ei să genereze acțiuni” pentru oprirea violenței armate. „Nicio familie nu ar trebui să treacă printr-o asemenea suferință… Schimbarea este posibilă și necesară – pentru ca povestea lui Harper să nu devină doar una dintre multele tragedii”.

Autoritățile au oferit puține detalii despre trecutul suspectului, dar au spus că Westman a urmat școala bisericii și că mama sa lucrase acolo.

Suspectul, în vârstă de 23 de ani, ar fi ajuns pe o latură a Bisericii „Annunciation”, care găzduiește și o școală, și a tras zeci de focuri prin ferestre, folosind trei arme de foc. Poliția a găsit și o bombă fumigenă la fața locului. Martorii au povestit că au văzut copii răniți, sângerând, în timp ce fugeau din biserică și cereau ajutor străinilor.