Avertisment nuclear de la Phenian: Liderul nord-coreean acuză SUA și Coreea de Sud că vor să declanșeze un război

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a lansat marți un nou avertisment la adresa Statelor Unite și Coreei de Sud, pe care le acuză că prin intensificarea cooperării militare riscă să provoace un conflict major. Declarațiile au fost făcute în timpul unei vizite la distrugătorul naval Choe Hyon, unde Kim a primit mai multe rapoarte privind sistemele de armament ale navei.

„Alianța militară intensificată dintre SUA și Coreea de Sud și demonstrațiile lor de forță sunt cea mai evidentă manifestare a voinței lor de a declanșa un război”, a declarat Kim, potrivit agenției oficiale KCNA, citată de The Economic Times.

Washington: manevrele sunt „defensive”, nu o provocare

El a cerut „o schimbare radicală și rapidă în teoria și practica militară existentă” și a subliniat nevoia de „extindere accelerată a programului nuclear al țării sale”. Liderul nord-coreean s-a arătat mulțumit de progresul făcut în planurile de a transforma marina într-una „high-tech și înarmată nuclear”, spunând că obiectivele fixate pentru luna octombrie „progresează potrivit planurilor”.

Tensiunile cresc odată cu exercițiile militare comune desfășurate de SUA și Coreea de Sud, care au început luni și vor dura unsprezece zile. Armata americană a anunțat că acestea includ „mai multe evenimente de antrenament la scară largă cu focuri reale”, fiind descrise drept „un exercițiu cu caracter defensiv”.

Mesaje contradictorii între Seul și Phenian

Pe de altă parte, președintele sud-coreean Lee Jae Myung a transmis că dorește să construiască „încredere militară” și să „respecte” sistemul politic al Coreei de Nord, deși, cu o zi înainte, Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean, declarase că Phenianul „nu are voință să îmbunătățească relațiile” cu Seulul.