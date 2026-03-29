Avertismentul prințului moștenitor al Iranului: Nu încheiați niciun acord cu actualii lideri ai țării. Sunt agenți ai haosului

Prințul moștenitor al Iranului și vocea opoziției din exil, Reza Pahlavi, a avertizat sâmbătă că negocierile de pace cu actualii lideri din țară doar ar amâna amenințarea la adresa americanilor. „Nu vor fi niciodată parteneri onești sau adevărați pentru pace”, a spus Pahlavi.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
29 mart. 2026, 08:20, Știri externe

Reza Pahlavi a ținut un discurs la CPAC în Texas, acolo unde a vorbit despre planurile sale de a face „Iranul măreț din nou” și de a ajuta la eliberarea poporului iranian.

El a adus în atenție afirmația făcută de Trump la începutul lunii, potrivit căreia el continuă atacurile asupra Iranului pentru că nu dorește să se confrunte cu amenințările la adresa securității din partea acestei țări „la fiecare doi ani”. Pahlavi a avertizat că negocierea cu actuala conducere a Iranului ar însemna exact acest lucru, scrie Reuters.

„Singurul lucru pe care ne putem baza că îl vor face rămășițele acestui regim este să câștige timp, să înșele și să fure. Nu vor fi niciodată parteneri onești sau adevărați pentru pace. Va câștiga timp, se va preface că negociază, iar apoi va reveni la vechile sale metode jihadiste de a amenința America, securitatea și interesele sale”, a spus Pahlavi, potrivit Reuters.

Liderul opoziției iraniene a mai subliniat că „spre deosebire de regimul care venerează moartea și distrugerea, poporul iranian celebrează viața și libertatea”.

Pahlavi: „Nu sunt negociatori. Sunt agenți ai haosului”

În plus, el a continuat spunând că amenințarea nu va fi eliminată în totalitate dacă „o rămășiță a regimului” rămâne la putere.

„Dacă nu ducem treaba la bun sfârșit și lăsăm o rămășiță a regimului la putere, amenințarea reprezentată de această Republică Islamică nu va fi eliminată. Situația se va agrava. Nu putem avea încredere în cei care au semănat haos timp de 47 de ani că vor aduce stabilitate (…) Ei nu sunt pragmatici. Sunt niște bandiți. Nu sunt negociatori. Sunt agenți ai haosului”, a mai spus acesta.

Reza Pahlavi, care a cerut proteste susținute la nivel național în Iran în ianuarie, a spus că „când va sosi momentul potrivit”, îi va „chema să se ridice din nou” într-un efort de a „își recâștiga patria, demnitatea și viitorul”.

Citește și

Recomandarea video

