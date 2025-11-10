Belgia trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, din partea partidului naționalist flamand N-VA, a anunțat acest lucru într-un mesaj pe rețeaua de socializare X, declarând: „Ieri au fost trimise 149.000 de scrisori. Toți tinerii de 17 ani din țară sunt încurajați să se alăture forțelor armate în general și să participe la serviciul militar voluntar de un an în special”, scrie EFE.

149.000 brieven gingen gisteren op de post. Alle 17-jarigen van het land worden warm gemaakt voor Defensie in het algemeen en voor het vrijwillige militaire dienstjaar in het bijzonder. Let’s go! @BelgiumDefence pic.twitter.com/UaStbvIHuC — Theo Francken (@FranckenTheo) November 8, 2025

Planul administrației belgiene, prezentat în februarie anul acesta, răspunde „nevoii de personal nou în cadrul Ministerului Apărării ”, așa cum a subliniat ministrul, care a explicat că „sosesc multe echipamente noi” pentru care este nevoie de personal, într-un context în care țara a fost de acord să majoreze cheltuielile pentru apărare la 2% din PIB, pentru a atinge obiectivul stabilit de NATO.

Începutul antrenamentului militar

Serviciul de voluntariat va începe în septembrie 2026 cu instruirea militară a 500 de bărbați și femei cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, care vor primi un salariu net de 2.000 de euro pe lună , deși se preconizează creșterea numărului de locuri disponibile la 1.000 până în 2027 și creșterea treptată a cifrei până la un maxim de 7.000.

Tinerii recruți vor fi responsabili de sarcini de supraveghere în cadrul forțelor navale, aeriene și terestre.

Pe lângă serviciul anual de voluntariat, ministerul va organiza sesiuni de informare pe tot parcursul anului în toate provinciile țării.

„Pot profita de situația precară a tinerilor”

Ca răspuns la scrisori, mai multe asociații și mișcări de tineret din întreaga țară și-au anunțat decizia de a se mobiliza împotriva acestui serviciu militar voluntar prin crearea platformei „Serviciu pentru Pace” , a relatat agenția de știri Belga.

Filialele de tineret ale mai multor sindicate se tem că remunerația oferită de Ministerul Apărării „ar putea profita de situația precară a tinerilor și ar putea face ca retorica militaristă să fie acceptabilă social pentru o generație care caută stabilitate socio-economică”.

Scopul lor este de a exprima îngrijorarea comună cu privire la „normalizarea treptată” a militarizării în rândul tinerilor și de a denunța „exploatarea” unei generații „deja slăbite de precaritate, inegalitate și urgență climatică”.

Prin această măsură, Belgia readuce oferta serviciului militar public pentru populație, la trei decenii de la suspendarea formatului său obligatoriu în 1993, deși de data aceasta tinerii vor decide participarea lor în mod voluntar.

Astfel, țara reactivează o măsură deja implementată în 16 țări europene (10 din Uniunea Europeană), printre care se remarcă Germania, recent încorporată, care va efectua recrutarea obligatorie prin loterie începând cu 2026.